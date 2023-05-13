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Зеленський прибув до Італії і зустрінеться з Папою Римським

Андрій Ганчук
13 травня 2023, 14:42 оновлено 13 травня, 14:48
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Президент Володимир Зеленський проведе зустрічі з лідерами Італії для посилення підтримки України у відбитті військової агресії країни-окупанта Росії.
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський поїхав до Італії з офіційним візитом / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 13 травня, прибув до Італії з офіційним візитом. Це перша поїздка українського гаранта в країну після повномасштабного нападу агресора Росії. У другій половині дня запланована його зустріч з Папою Римським Франциском.

В Telegram-каналі глави держави опублікували повідомлення, в якому йдеться про те, що він зустрінеться з першими особами Італії.

"Рим. Зустрічі з президентком Італії Серджо Маттареллою, прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском. Важливий візит для перемоги України", - зазначив Зеленський.

відео дня

Згідно з даними ANSA, президент приземлився в аеропорту Чампіно в Римі об 11:13 за київським часом. Главу держави зустрічав міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Президент України проводить окремі зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллою, очільницею уряду Джорджею Мелоні та керівником МЗС Антоніо Таяні.

На другу половину дня, за даними журналістів, запланована зустріч з Папою Римським Франциском у Ватикані.

Відомо, що Папа Римський Франциск у квітні проводив зустріч з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Зеленський був у Ватикані ще в лютому 2020 року, до початку пандемії коронавірусної інфекції COVID-19.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що президент Зеленський днями може відправитися у Рим для зустрічі з главою уряду Італії Джорджією Мелоні. Також журналісти припустили зустріч Зеленського з Папою Римським Франциском.

Візит Зеленського до Фінляндії

Президент Володимир Зеленський 3 травня перебував з візитом у Фінляндії. Український гарант провів перемовини з фінським колегою Саулі Нііністе.

Зеленський під час своєї заяви сказав, що прибув до Фінляндії для того, щоб закликати дружні країни посилити підтримку України напередодні контрнаступу ЗСУ. Причому Зеленський висловив упевненість в отриманні Україною винищувачів після українського наступу.

"Незабаром у нас будуть наступальні дії, і після них, я впевнений, нам дадуть літаки", - підкреслив президент Зеленський.

Дивіться відео, в якому Сотник зробив прогноз про перемогу України над Росією

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