Зеленський прибув до Парижа: про що говоритиме з Макроном

Український президент разом з делегацією уже прибув в Єлисейський палац, де зустрінеться зі своїм французьким колегою.

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Зеленський прибув до Парижа на зустріч з Макроном/ колаж: Главред, фото: Instagram В. Зеленского, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський одразу після візиту в Німеччину прибув до Франції. Він прилетів у Париж ввечері у неділю, 14 травня.

Про це український президент повідомив у Telegram. Він зазначив, що у нього запланована зустріч з французьким колегою Еммануелем Макроном, з яким вони говоритимуть про двосторонні відносини між Україною та Францією.

"Париж. Із кожним візитом оборонні та наступальні можливості України збільшуються. Зв’язок із Європою міцнішає, а тиск на Росію зростає. Зустрінуся з моїм другом Еммануелем. Обговоримо найважливіші пункти двосторонніх відносин", – повідомив Зеленський.

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Український президент разом з делегацією уже прибув в Єлисейський палац, де зустрінеться з Макроном.

Візит Зеленського до Риму, Берліну і Парижу

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 13 травня, відвідав Італію з офіційним візитом. Це була перша поїздка українського гаранта в країну після повномасштабного нападу агресора Росії. У другій половині дня відбулася зустріч Зеленського з Папою Римським Франциском.

Зеленський після переговорів з главою уряду Італії Джорджією Мелоні заявив про важливі рішення для захисту українського неба. Він зазначив, що вони обговорили співпрацю, зокрема, безпекову, військову. Український гарант не уточнив, про які саме рішення мовиться. Однак додав, що перемовини стосувались також реалізації "формули миру", про яку з Джорджією Мелоні говорили вже декілька разів.

Після візиту до Італії Зеленський прибув до Німеччини. У неділю, 14 травня, він зустрівся в Берліні зі своїм колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після візиту до Німеччини одразу вирушив до Франції. У Парижі запланована зустріч Зеленського і президента Франції Еммануеля Макрона.

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