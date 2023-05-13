Небо буде під потужним захистом: Зеленський у Римі оголосив про "дуже важливі рішення"

Український гарант розповів, що в Італії також велись перемовини щодо реалізації "формули миру".

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Зеленський оголосив про "дуже важливі рішення" для захисту неба / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський після переговорів з главою уряду Італії Джорджією Мелоні заявив про важливі рішення для захисту українського неба.

"Сьогодні ми обговорили нашу співпрацю, зокрема, безпекову, військову. Є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба", - сказав Зеленський, передає "Європейська правда".

Український гарант не уточнив, про що саме мовиться. Однак додав, що перемовини стосувались також реалізації "формули миру", про яку з Джорджею Мелоні говорили вже декілька разів.

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"На жаль, Росія відповіла на нашу "формулу миру" ракетами і артилерією. Їх не цікавить мир", - додав президент.

Візит Зеленського до Італії

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 13 травня, прибув до Італії з офіційним візитом. Це перша поїздка українського гаранта в країну після повномасштабного нападу агресора Росії.

Президент України проводить окремі зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллою, очільницею уряду Джорджею Мелоні та керівником МЗС Антоніо Таяні.

На другу половину дня, за даними журналістів, запланована зустріч з Папою Римським Франциском у Ватикані.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 3 травня перебував з візитом у Фінляндії. Український гарант провів перемовини з фінським колегою Саулі Нііністе.

Зеленський під час своєї заяви сказав, що прибув до Фінляндії для того, щоб закликати дружні країни посилити підтримку України напередодні контрнаступу ЗСУ. Причому Зеленський висловив упевненість в отриманні Україною винищувачів після українського наступу.

Дивіться відео про те, як Італія передала Україні важке озброєння, серед якого, зокрема, ракетні системи залпового вогню та самохідні артилерійські установки:

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