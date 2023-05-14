Зеленський у Німеччині зустрівся зі Штайнмаєром і Шольцем

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прийняв Володимира Зеленського у своїй резиденції - палаці Бельвю.

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​Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром і Шольцем у Німеччині / Колаж: Главред, фото: скріншот ​

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 14 травня, перебуває з офіційним візитом у Німеччині. У Берліні він зустрівся зі своїм колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Як пише Welt, вранці в суботу Зеленський прибув до палацу Бельвю - офіційної резиденції президента Німеччини, де планувалася розмова зі Штайнмаєром.

У Мережі з'явилися кадри із зустрічі двох президентів:

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Зустріч Зеленського та Штайнмаєра / скріншот

Зустріч Зеленського та Штайнмаєра / скріншот

Зустріч Зеленського та Штайнмаєра / скріншот

Дивіться відео зустрічі Володимира Зеленського з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Берліні:

Після зустрічі з президентом Німеччини, канцлер Олаф Шольц також прийняв Зеленського у своїй канцелярії.

Зустріч Володимира Зеленського та Олафа Шольца / скріншот

Дивіться відео зустрічі президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Олафа Шольца:

Вже після бесіди віч-на-віч і ще однієї дискусії в малих групах запланована пресконференція.

З міркувань безпеки точну програму візиту президента України поки не оголошують.

За даними ЗМІ, сьогодні в Аахені буде вручена премія Карла Великого за європейські заслуги, яка була присуджена Зеленському та українському народу в грудні.

Візит Зеленського до Італії

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 13 травня, прибув до Італії з офіційним візитом. Це перша поїздка українського гаранта в країну після повномасштабного нападу агресора Росії.

Президент України провів окремі зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллою, главою уряду Джорджею Мелоні та керівником МЗС Антоніо Таяні. Також відбулася зустріч з Папою Римським Франциском у Ватикані.

Після переговорів з главою уряду Італії Джорджією Мелоні Зеленський заявив про важливі рішення для захисту українського неба.

"Сьогодні ми обговорили нашу співпрацю, зокрема, військову безпеку. Є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба", - сказав Зеленський.

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