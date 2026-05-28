"На гроші розвела": Бєдняков розповів про неприємний інцидент в Полтаві

Ви дізнаєтесь:
- Хто розвів Бєднякова на гроші
- Чим закінчилася неприємна ситуація в Полтаві
Відомий український ведучий Андрій Бєдняков завітав до Полтави у рамках туру і під час прогулянки містом його розвели на гроші. Про цей інцидент сам ведучий розповів у своєму Instagram.
За словами Бєднякова, на одній з вулиць він побачив бабусю, яка продавала квіти. Йому стало шкода літню людину, тож артист вирішив купити у неї усі квіти.
Ведучий одразу подарував ці квіти дівчатам, які проходили повз, а коли дійшла черга до розрахунку, сталося неприємне. Бабуся стверджувала, ніби продала 18 квітів, в той час як Бєдняков переконаний, що їх було 12.
"Тобто я пожалів бабусю, купив у неї квіти, 12 у неї було. Вона мене ще й на гроші розвела, розумієте, Полтава? Я їй дав тисячу, мав віддати 900, а вона 100 решти не дала", - поділився деталями інциденту ведучий.
Попри цю неприємну ситуацію Бєдняков у дописі під відео зазначив, що бабусі скоро 90 років, вона насправді хороша і він бажає їй здоров'я.
"Дай Боже Вам здоровʼя. Але вона хороша. Купуйте квіти . Вони того варті", - додав ведучий.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред писав, що дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука Катерина показала кадри з їхнього пишного весільного торжества, а також попрощалася з Україною.
Нагадаємо, українська співачка Олена Тополя відверто розповіла, чи збирається залишати Україну разом із трьома дітьми на тлі триваючої війни та загроз нових атак на Київ.
Читайте також:
- "На останньому подиху": ослаблений Сільвестр Сталлоне з'явився з палицею
- "Не лізьте до мене": Рассел Кроу матом вилаявся на фанатів
- Смерть Метью Перрі: колишній помічник актора отримав тюремний термін
Про персону: Андрій Бєдняков
Андрій Бєдняков - український актор і телеведучий, найвідоміший як ведучий програми про подорожі "Орел і решка" і вокального шоу талантів "X-Фактор". Від початку військового вторгнення Росії в Україну, став на бік України й активно підтримував її в соціальних мережах. Бєднякову заборонено в'їзд на територію Росії терміном на 50 років.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред