"На гроші розвела": Бєдняков розповів про неприємний інцидент в Полтаві

Ведучий хотів зробити добру справу, а натомість його обманули.

Артист не очікував такого повороту подій

Відомий український ведучий Андрій Бєдняков завітав до Полтави у рамках туру і під час прогулянки містом його розвели на гроші. Про цей інцидент сам ведучий розповів у своєму Instagram.

За словами Бєднякова, на одній з вулиць він побачив бабусю, яка продавала квіти. Йому стало шкода літню людину, тож артист вирішив купити у неї усі квіти.

Ведучий одразу подарував ці квіти дівчатам, які проходили повз, а коли дійшла черга до розрахунку, сталося неприємне. Бабуся стверджувала, ніби продала 18 квітів, в той час як Бєдняков переконаний, що їх було 12.

"Тобто я пожалів бабусю, купив у неї квіти, 12 у неї було. Вона мене ще й на гроші розвела, розумієте, Полтава? Я їй дав тисячу, мав віддати 900, а вона 100 решти не дала", - поділився деталями інциденту ведучий.

Попри цю неприємну ситуацію Бєдняков у дописі під відео зазначив, що бабусі скоро 90 років, вона насправді хороша і він бажає їй здоров'я.

"Дай Боже Вам здоровʼя. Але вона хороша. Купуйте квіти . Вони того варті", - додав ведучий.

Про персону: Андрій Бєдняков Андрій Бєдняков - український актор і телеведучий, найвідоміший як ведучий програми про подорожі "Орел і решка" і вокального шоу талантів "X-Фактор". Від початку військового вторгнення Росії в Україну, став на бік України й активно підтримував її в соціальних мережах. Бєднякову заборонено в'їзд на територію Росії терміном на 50 років.

