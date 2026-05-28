Машина розбита вщент: у жахливій ДТП загинула молода українська блогерка та модель

Олена Кюпелі
28 травня 2026, 09:05оновлено 28 травня, 10:04
Популярна українська модель стала жертвою жахливої ДТП.
Блогерка Vikunciy загинула в ДТП
Блогерка Vikunciy потрапила в ДТП / Колаж Главред, фото Instagram/Vikunciy

Коротко:

  • Що сталося з блогеркою
  • Хто така Vikunciy

27 травня стало відомо про те, що в жахливій ДТП загинула популярна українська блогерка та модель Vikunciy. На момент смерті їй було 26 років.

Молода дівчина загинула в Кіровоградськійі на трасі "Київ – Одеса". Її автомобіль Porsche Cayenne врізався в бетонну стелу і загорівся, внаслідок чого загинули дві людини – Vikunciy та її помічниця.

Про ДТП розповіли в Головному управлінні Національної поліції в Кіровоградській області.

Vikunciy розбилася в ДТП
Vikunciy розбилася в ДТП / Фото Instagram/Vikunciy

Аварія сталася близько 14:19 на автодорозі М-05 на території Голованівського району Кіровоградської області. За попередніми даними, Porsche Cayenne рухався у напрямку Одеси, коли водійка допустила виїзд автомобіля за межі проїжджої частини з подальшим наїздом на бетонну стелу.

Вікунці загинула в ДТП
Vikunciy загинула в ДТП / Фото Instagram/Vikunciy

"За фактом ДТП слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події", – йдеться в повідомленні.

Автомобіль блогерки перетворився на купу металу
Машина блогерки перетворилася на купу металу

Напередодні блогерка опублікувала фото, в якому розповіла про проблеми з колесом своєї машини.

Вікунці загинула в ДТП
Vikunciy загинула в ДТП / Фото Instagram/Vikunciy

Люди в коментарях, подруги блогерки пишуть, що вона була світлою людиною, з якою легко було працювати.

Популярна блогерка загинула в ДТП
Популярна блогерка загинула в ДТП / Фото Instagram/Vikunciy

Хто така блогерка Vikunciy

Загибла дівчина Вікторія, яка вела блоги в TikTok та Instagram під ніком Vikunciy, мала порівняно велику аудиторію: понад 600 тисяч підписників у TikTok та понад 200 тисяч в Instagram.

За інформацією"Телеграфа", у 2025 році вона відсвяткувала гучне весілля в розкішному комплексі "SunRay" під Дніпром. На весіллі виступила популярна співачка Надя Дорофєєва. Ім'я свого чоловіка блогерка не розкривала, як і ніколи не показувала його фото у своїх соціальних мережах. На рідкісних фото, де він все-таки з'являється, його обличчя закрите емодзі.

Блогерка зі своїм чоловіком
Блогерка зі своїм чоловіком / Фото Instagram/Vikunciy

Загибель Анни Жук в аварії - останні новини

Як повідомляв Главред, Анна Жук загинула у власній машині на місці аварії. Вона перебувала на передньому пасажирському сидінні. За попередніми даними, за кермом був її коханий, який не впорався з керуванням і під час обгону врізався у фуру. На задньому сидінні був старший син блогерки, він живий, але травмований.

Також з'явилися нові подробиці загибелі Анни Жук. Виявилося, що жінка з чоловіком і сином їхали на день народження дочки Стасі Макеєвої - Мішель виповнилося 4 роки.

Раніше Главред розповідав, що популярний український актор Дмитро Оскін переживає сімейну трагедію — у нього померла дружина Ліка. Про це на своїй сторінці у Facebook написавведучий та актор Петро Мага.

Раніше також путіністка Надія Бабкіна, яка особливо завзято підтримує вбивства українців і військовий напад Росії на Україну, повільно, але впевнено здається.

