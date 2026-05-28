Машина розбита вщент: у жахливій ДТП загинула молода українська блогерка та модель

Популярна українська модель стала жертвою жахливої ДТП.

27 травня стало відомо про те, що в жахливій ДТП загинула популярна українська блогерка та модель Vikunciy. На момент смерті їй було 26 років.

Молода дівчина загинула в Кіровоградськійі на трасі "Київ – Одеса". Її автомобіль Porsche Cayenne врізався в бетонну стелу і загорівся, внаслідок чого загинули дві людини – Vikunciy та її помічниця.

Про ДТП розповіли в Головному управлінні Національної поліції в Кіровоградській області.

Аварія сталася близько 14:19 на автодорозі М-05 на території Голованівського району Кіровоградської області. За попередніми даними, Porsche Cayenne рухався у напрямку Одеси, коли водійка допустила виїзд автомобіля за межі проїжджої частини з подальшим наїздом на бетонну стелу.

"За фактом ДТП слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події", – йдеться в повідомленні.

Напередодні блогерка опублікувала фото, в якому розповіла про проблеми з колесом своєї машини.

Люди в коментарях, подруги блогерки пишуть, що вона була світлою людиною, з якою легко було працювати.

Загибла дівчина Вікторія, яка вела блоги в TikTok та Instagram під ніком Vikunciy, мала порівняно велику аудиторію: понад 600 тисяч підписників у TikTok та понад 200 тисяч в Instagram.

За інформацією"Телеграфа", у 2025 році вона відсвяткувала гучне весілля в розкішному комплексі "SunRay" під Дніпром. На весіллі виступила популярна співачка Надя Дорофєєва. Ім'я свого чоловіка блогерка не розкривала, як і ніколи не показувала його фото у своїх соціальних мережах. На рідкісних фото, де він все-таки з'являється, його обличчя закрите емодзі.

