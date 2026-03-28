Росія готує новий наступ: у ЗСУ попереджають про загострення ситуації на фронті

У ЗСУ попереджають про нову небезпеку на фронті з початком потепління.

https://glavred.net/front/rf-gotovit-novoe-nastuplenie-v-vsu-preduprezhdayut-o-rezkom-obostrenii-situacii-10752578.html Посилання скопійоване

війська РФ готуються до посилення наступальних дій на фронті

Головне:

Росія планує посилити наступ на фронті

Зростання інтенсивності атак очікується разом із потеплінням

Втім, в ЗСУ сумніваються, що це матиме успіх для противника

Окупаційні війська РФ готуються до посилення наступальних дій на фронті. Зокрема, ворог спробує скористатись певними змінами на передовій.

Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в коментарі "24 Каналу" зазначив, що наразі інтенсивність боїв невисока, але з появою листя на деревах ситуація може змінитися. Адже розпочнуться "сприятливі умови для атакувальних дій".

відео дня

Окрім того, окупанти зможуть частково відновити боєздатність до того, як розпочнеться потепління. Втім, зауважив Трегубов, є сумніви, чи допоможе це армії РФ.

"Українська ж оборона, будемо чесні, зараз сильніша і більш організована. Ефективно налагоджена взаємодія, зокрема піхоти та дронарів, ефективніше відстежуються кілл-зони, тому немає підстав казати, що у росіян щось вийде", - заявив Віктор Трегубов.

Це пов'язано з тим, що у противника немає безмежного ресурсу. Водночас українська розвідка повідомляє, що росіяни набирають людей до армії. Втім, ці цифри не здатні змінити ситуацію на фронті.

Трегубов також повідомив, що нещодавно окупанти здійснили механізований штурм українських позицій. Проте це тепер рідкість, бо загарбники зменшили інтенсивність використання бронетехніки. Вона стала малоефективною завдяки використанню українських БпЛА на оптоволокні.

Яка головна ціль наступу РФ - думка експерта Росія активізувала наступ на ділянці Родинське – Гуляйполе. Водночас ворог готує нові атаки на інших напрямках. За словами військового експерта Василя Пехньо, головним пріоритетом РФ у весняно-літній кампанії залишається Донецька область, зокрема агломерація Слов’янськ – Краматорськ. Активізація на цьому напрямку триває з кінця минулого року. Запорізький напрямок є другим за важливістю. Пехньо додає, що Росія може спробувати в червні оточити Оріхів і просунутися до рубежів обстрілу Запоріжжя, проте план ворога зірваний через затримки та погану координацію.

Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро". Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред