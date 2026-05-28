Смерть Метью Перрі: колишній помічник актора отримав тюремний термін

Віталій Кірсанов
28 травня 2026, 15:42
61-річний Кеннет Івамаса став останнім із п’яти обвинувачених, які постали перед судом у цій справі.
  • Кеннет Івамаса робив акторові ін'єкції, не маючи медичної освіти
  • Одна з таких ін'єкцій була зроблена в день смерті Перрі

Екс-асистента голлівудського актора Меттью Перрі Кеннета Івамасу засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі у справі про загибель зірки культового серіалу "Друзі". Про це повідомляє The Guardian.

Слідство встановило, що Івамаса робив акторові ін'єкції наркотичних речовин, не маючи медичної освіти та відповідної ліцензії. Одна з таких ін'єкцій була зроблена в день смерті Перрі. Пізніше артиста знайшли мертвим у джакузі власного будинку. Причиною смерті стало передозування.

61-річний Кеннет Івамаса став останнім із п'яти обвинувачених, які постали перед судом у цій справі. Чоловік повністю визнав свою провину, після чого суд призначив йому покарання, на якому наполягала прокуратура.

Раніше у цій справі була засуджена Джасвін Сангха, відома в Лос-Анджелесі під прізвиськом "кетамінова королева". Її засудили до 15 років в'язниці за постачання смертельної дози препарату, яка, за версією слідства, призвела до загибелі актора.

Смерть Меттью Перрі — що відомо

Меттью Перрі пішов з життя в жовтні 2023 року. Актор здобув світову популярність завдяки ролі Чендлера Бінга в серіалі "Друзі".

Спочатку смерть актора визнали нещасним випадком без ознак насильства. Поліція Лос-Анджелеса вирішила припинити розслідування в січні 2024 року. Однак у травні правоохоронці почали співпрацювати з федеральними органами, щоб з'ясувати походження кетаміну, який вживав Перрі, і причину його високого вмісту в організмі.

Відомо, що актор проходив курс інфузійної терапії кетаміном для лікування депресії та тривожності, однак останній сеанс був більш ніж за тиждень до його смерті. Судмедексперт підкреслив, що рівень кетаміну в організмі Перрі не міг бути результатом терапії, з огляду на короткий період напіврозпаду цього препарату.

Актор часто розповідав про свою боротьбу із залежністю, зокрема про те, що не пам'ятає трьох років свого життя під час зйомок у серіалі "Друзі" і що витратив понад 9 мільйонів доларів на лікування. У 2022 році він видав автобіографію "Друзі, коханки та одна велика жахлива річ", де поділився своїм досвідом боротьби з алкоголем та залежністю від знеболюючих препаратів.

Колишня подруга Меттью Перрі вважає, що незадовго до смерті актор зірвався і знову почав вживати наркотики.

Як повідомляв Главред, останнє фото Меттью Перрі стало зловісним передвісником його раптової смерті. Він поділився знімком, де відпочиває в джакузі — саме там, де його знайдуть мертвим через кілька днів.

Хто такий Меттью Перрі

Меттью Перрі — американо-канадський актор. Найбільш відомий роллю Чендлера Бінга в популярному комедійному серіалі "Друзі". За рік до смерті випустив автобіографію під назвою "Друзі, кохані та одна велика жахлива річ", яка миттєво стала бестселером. Помер 28 жовтня 2023 року. Тіло актора було виявлено в джакузі його власного будинку. Причиною смерті Перрі назвали утоплення внаслідок ішемічної хвороби серця та гострого впливу кетаміну. З кінця дев'яностих страждав від алкогольної та наркотичної залежності.

