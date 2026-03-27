ЗСУ звільнили сотні кілометрів: Сирський здивував деталями

Українські військові ліквідували понад 11 тисяч російських окупантів.

ЗСУ звільнили 470 кв. км

ЗСУ звільнили 470 кв. км

ЗСУ знищили понад 11 тисяч окупантів

Українські військові звільнили від російських окупантів 470 квадратних кілометрів. Це відбулося від початку контрнаступальної операції. Про це заявив Олександр Сирський.

Також в ході операції було знищено понад 11 тисяч окупантів.

"Під час робочої поїздки до Південної операційної зони провів нараду з командуванням нашого наступального угруповання, командирами штурмових та десантно-штурмових частин", - написав Сирський.

Він також заслухав доповіді щодо виконання бойових завдань особовим складом та обговорили варіанти подальших дій.

Водночас російські окупанти продовжують бити по цивільній інфраструктурі, пологових будинках, багатоповерхівках, історичних пам'ятках.

"Сили оборони України системно нищать ворога на полі бою ... Дякую кожному військовослужбовцю за хоробрість та результативність у знищенні російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Окупаційна армія РФ просунулася поблизу трьох населених пунктів Донецької області.

Крім того, Українські військові провели наступальну операцію та звільнили від російських окупаційних військ населений пункт Березове Дніпропетровської області. Про це йдеться у повідомленні командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у Facebook.

Нагадаємо, що російська армія активізувалася на Куп’янському напрямку, використовуючи мотоцикли та квадроцикли, а також безпілотники.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

