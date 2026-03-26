Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

В РФ заявила про повне знищення російської армії на ключовому напрямку — що відомо

Юрій Берендій
26 березня 2026, 15:54оновлено 26 березня, 16:24
За даними розвідки ЗСУ, у Куп’янську досі перебувають невеликі групи російських військових, попри заяви пропагандистів про їхню повну ліквідацію.
Про що йдеться у матеріалі:

  • Російські війська все ще залишаються в Куп'янську
  • Заяви ворога про нібито знищення всіх окупантів в місті мають пропагандистську мету

Російські пропагандисти заявили про нібито повне знищення окупаційних військ РФ в Куп'янську на Харківщині. Однак, ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомив підполковник Віктор Трегубов, речник Угруповання об’єднаних сил сказав у коментарі "АрміяInform".

Трегубов, посилаючись на розвідувальні дані, повідомив, що в Куп’янську фіксується постійна присутність російських військових, хоча їхня кількість невелика. За його словами, йдеться про кілька десятків осіб, розосереджених по місту, при цьому активних позивних зазвичай нараховується близько шести-восьми. Загалом, за оцінками розвідки, у місті можуть перебувати сили приблизно рівня відділення або навіть взводу.

відео дня

Він наголосив, що заяви російських блогерів про нібито повну ліквідацію всіх їхніх військових у Куп’янську не відповідають реальності.

"Мене здивувало, коли почались заупокійні пісні російських блогерів, які вирішили поховати росіян у місті. Я звернувся до командування операцією і дізнався, що поховали росіян відверто завчасно. Навіть на локації лікарні російські військові ще є. Там справді ще кілька їх перебувають у підвалі, і це чітко підтверджено, що вони там намагаються ще відбрикуватися. Хто хотів здатися, вже здався, але у підвалі там ще сидить декілька відчайдухів", — зазначив речник Угруповання об’єднаних сил.

Віктор Трегубов висловив припущення, що російські блогери передчасно "списали" власних військових, оскільки ті фактично приречені, а їх евакуація для противника наразі неможлива.

На його думку, таке подання ситуації вигідне російській стороні: по-перше, через постійні удари по місту, а по-друге — це дозволяє уникнути необхідності пояснювати, чому не проводиться їх порятунок, адже формально їх уже вважають загиблими.

"Мені здається, що росіяни просто намагаються уникнути ситуації, коли буде шкандаль типу: "Наші хлопці гинуть, давайте їх витаскувати". Витягнути їх все одно ніхто не зможе, тому вони поховали в Куп’янську росіян просто авансом", — резюмує він.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія розпочала весняну наступальну кампанію. Про це повідомив головний сержант 54-ї окремої механізованої бригади Максим Бутолін із позивним "Молот". За його словами, російські війська не стали чекати середини весни і активізували наступ із потеплінням, використовуючи тактику інфільтрації — діють невеликими групами, намагаючись непомітно просуватися вглиб української оборони.

Також на південному напрямку значно збільшилося застосування безпілотників — їх кількість майже подвоїлася. За словами представника Сил оборони півдня, щоденне використання БпЛА продовжує зростати, зокрема йдеться про баражувальні боєприпаси типу "Молнія-2" та "Ланцет".

Водночас підрозділи ЗСУ провели успішну операцію в Бахмутському районі Донецької області, звільнивши село Міньківка. У результаті боїв було ліквідовано близько 40 російських військових.

Інші новини:

Про персону: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро".

Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Купянск Куп'янський напрямок Фронт
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти