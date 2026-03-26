В РФ заявила про повне знищення російської армії на ключовому напрямку — що відомо

За даними розвідки ЗСУ, у Куп’янську досі перебувають невеликі групи російських військових, попри заяви пропагандистів про їхню повну ліквідацію.

В Росії заявили про повне знищення російської армії - що кажуть в ЗСУ

Російські пропагандисти заявили про нібито повне знищення окупаційних військ РФ в Куп'янську на Харківщині. Однак, ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомив підполковник Віктор Трегубов, речник Угруповання об’єднаних сил сказав у коментарі "АрміяInform".

Трегубов, посилаючись на розвідувальні дані, повідомив, що в Куп’янську фіксується постійна присутність російських військових, хоча їхня кількість невелика. За його словами, йдеться про кілька десятків осіб, розосереджених по місту, при цьому активних позивних зазвичай нараховується близько шести-восьми. Загалом, за оцінками розвідки, у місті можуть перебувати сили приблизно рівня відділення або навіть взводу.

Він наголосив, що заяви російських блогерів про нібито повну ліквідацію всіх їхніх військових у Куп’янську не відповідають реальності.

"Мене здивувало, коли почались заупокійні пісні російських блогерів, які вирішили поховати росіян у місті. Я звернувся до командування операцією і дізнався, що поховали росіян відверто завчасно. Навіть на локації лікарні російські військові ще є. Там справді ще кілька їх перебувають у підвалі, і це чітко підтверджено, що вони там намагаються ще відбрикуватися. Хто хотів здатися, вже здався, але у підвалі там ще сидить декілька відчайдухів", — зазначив речник Угруповання об’єднаних сил.

Віктор Трегубов висловив припущення, що російські блогери передчасно "списали" власних військових, оскільки ті фактично приречені, а їх евакуація для противника наразі неможлива.

На його думку, таке подання ситуації вигідне російській стороні: по-перше, через постійні удари по місту, а по-друге — це дозволяє уникнути необхідності пояснювати, чому не проводиться їх порятунок, адже формально їх уже вважають загиблими.

"Мені здається, що росіяни просто намагаються уникнути ситуації, коли буде шкандаль типу: "Наші хлопці гинуть, давайте їх витаскувати". Витягнути їх все одно ніхто не зможе, тому вони поховали в Куп’янську росіян просто авансом", — резюмує він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія розпочала весняну наступальну кампанію. Про це повідомив головний сержант 54-ї окремої механізованої бригади Максим Бутолін із позивним "Молот". За його словами, російські війська не стали чекати середини весни і активізували наступ із потеплінням, використовуючи тактику інфільтрації — діють невеликими групами, намагаючись непомітно просуватися вглиб української оборони.

Також на південному напрямку значно збільшилося застосування безпілотників — їх кількість майже подвоїлася. За словами представника Сил оборони півдня, щоденне використання БпЛА продовжує зростати, зокрема йдеться про баражувальні боєприпаси типу "Молнія-2" та "Ланцет".

Водночас підрозділи ЗСУ провели успішну операцію в Бахмутському районі Донецької області, звільнивши село Міньківка. У результаті боїв було ліквідовано близько 40 російських військових.

Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро". Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

