Контратаки ЗСУ зривають плани окупантів: ISW прогнозує невдачу РФ

Аналітики ISW констатують, що просування ЗСУ з початку року випереджає темпи ворожого наступу.

https://glavred.net/front/kontrataki-vsu-sryvayut-plany-okkupantov-isw-prognoziruet-neudachu-rf-10752239.html Посилання скопійоване

Контратаки ЗСУ змусили росіян змінювати плани

Головне:

ЗСУ успішно наступають на півдні

Росія перекидає війська на південь, що ускладнює її весняно-літній наступ

Захоплення "поясу фортець" у 2026 році малоймовірне

Українські війська досягають успіхів на півдні країни, створюючи суттєвий тиск на російські війська. Окупанти навряд чи захоплять український пояс фортець у 2026 році. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

26 березня командування Десантно-штурмових військ України повідомило, що українські підрозділи звільнили селище Березове на південний схід від Олександрівки, ліквідувавши російський виступаючий упор. За даними аналітиків, з кінця січня 2026 року українські сили повернули більше території, ніж російські війська захопили у лютому.

відео дня

Українські чиновники повідомляють, що з кінця січня до середини березня було звільнено понад 400 кв. км на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. ISW підтверджує, що щонайменше 334 кв. км південної України повернено під контроль Києва з початку року.

Аналітики зазначають, що успіхи українських військ на півдні змушують Росію обирати чи тримати оборону на півдні, чи продовжувати наступ на сході. У відповідь на контратаки ЗСУ у березні російське командування передислокувало елітні підрозділи морської піхотиз Донецької області на південь, що, ймовірно, зірвало плани весняно-літнього наступу проти "поясу фортець".

Слов'янськ / Інфографіка: Главред

Чи зможе РФ захопити "пояс фортець" у 2026 році

Російські війська вже розпочали свій великий наступ на український "пояс фортець" (Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ) у період з 17 по 21 березня, посиливши механізовані штурми. Проте аналітики впевнені, що захопити ці міста у 2026 році ворогу не вдасться.

"Фортечний пояс" - це ряд чотирьох укріплених міст у Донецькій області із загальним довоєнним населенням понад 380 000 осіб уздовж автомагістралі H-20 Костянтинівка-Слов'янськ. Попередні спроби росіян захопити ці міста завершилися невдачею.

"Російські війська намагалися, але не змогли захопити "пояс фортець" у 2014 та 2022 роках, і така операція на п'ятому році війни, ймовірно, буде багаторічною зі значними втратами особового складу та матеріальних засобів", - йдеться у звіті ISW.

Аналітики додають, що Кремль уже визнає повільне просування та високі втрати. Голова Комітету з оборони Держдуми Росії Андрій Картаполов 26 березня заявив, що зарано говорити про "тріумфальний весняний наступ".

За даними ISW, розуміючи, що взяти "пояс фортець" силою важко, Кремль намагається тиснути інформаційно, вимагаючи від України добровільно віддати неокуповані частини Донеччини. Росія прагне отримати ці території без бою, щоб зберегти ресурси та підготувати повторне вторгнення у майбутньому.

Яка головна ціль наступу РФ - думка експерта Росія активізувала наступ на ділянці Родинське – Гуляйполе. Водночас ворог готує нові атаки на інших напрямках. За словами військового експерта Василя Пехньо, головним пріоритетом РФ у весняно-літній кампанії залишається Донецька область, зокрема агломерація Слов’янськ – Краматорськ. Активізація на цьому напрямку триває з кінця минулого року. Запорізький напрямок є другим за важливістю. Пехньо додає, що Росія може спробувати в червні оточити Оріхів і просунутися до рубежів обстрілу Запоріжжя, проте план ворога зірваний через затримки та погану координацію.

Нагадаємо, головний сержант 54 ОМБр Максим Бутолін "Молот" розповів, що РФ розпочала весняний наступ на позиції ЗСУ, кількість атак значно зросла. Противник діє дрібними групами, застосовуючи тактику інфільтрації, і тисне чисельністю, не зважаючи на втрати.

Українські військові 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу разом із суміжними підрозділами відбили комбінований наступ росіян з чотирьох напрямків під Костянтинівкою на Донеччині. Ворог застосував відвертальний маневр.

Як повідомляв Главред, згідно з картою DeepState, РФ просунулася поблизу трьох населених пунктів Донеччини - Різниківки, Пазено та Гришиного. Генштаб повідомляє, що окупанти від початку доби 26 березня здійснили 59 атак, зокрема 16 на Покровському напрямку.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред