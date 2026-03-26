"Спецура" та танки-приманки: ЗСУ розгромили окупантів на важливому напрямку

Спільні сили СБУ, НГУ та сухопутних військ зупинили три наступальні групи ворога на одному із напрямків.

https://glavred.net/front/specura-i-tanki-primanki-vsu-ostanovili-shturm-okkupantov-na-vazhnom-napravlenii-10752167.html Посилання скопійоване

Воїни 28 бригади відбили комбінований штурм ворога

Коротко:

Військові 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу спільно з суміжними підрозділами відбили комбінований наступ ворога з чотирьох напрямків під Костянтинівкою на Донеччині.

"Атака Костянтинівки з чотирьох напрямків провалилась. Лицарі спільно з сумісниками відбили комбінований штурм. День за днем росіяни збільшують кількість спроб затягнути в Костянтинівку якнайбільше своїх військ. Ми вже звикли до нескінченних малих груп, відбивали механізовані штурми, однак цього разу ворог вирішив нас перехитрити", – повідомили у пресслужбі бригади. відео дня

Тактика ворога

Як уточнюють військові, росіяни застосували відвертальний маневр, запустивши два "зашитих" танки зі сторони Торецька, у той час як три групи піхоти наступали з різних напрямків: одна – в районі Іванопілля, друга – на мотоциклах трасою на Покровськ, а третя – поблизу залізничної дороги.

"План здавався росіянам "надійним, як швейцарський годинник". Та наші пілоти ББпС "Спалах", Kurt&Company, R.V. 3-го батальйону та 1-го МБ спільно з суміжними підрозділами СБУ, НГУ та сухопутних військ знищили одну броньовану "приманку" та оперативно розібрали першу і другу групи з FPV та скидів. "Спєцура" ж відзначилась найбільше. Один з них під ударами заблукав і потрапив у полон до нашої піхоти. З усіх "хитрунів" лише йому пощастило залишитися в живих", – додали військові.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Окупаційна армія РФ просунулася поблизу трьох населених пунктів Донецької області.

Крім того, Українські військові провели наступальну операцію та звільнили від російських окупаційних військ населений пункт Березове Дніпропетровської області. Про це йдеться у повідомленні командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у Facebook.

Нагадаємо, що російська армія активізувалася на Куп’янському напрямку, використовуючи мотоцикли та квадроцикли, а також безпілотники.

Читайте також:

Про джерело: 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу (28 ОМБр) — військове формування механізованих військ Сухопутних військ Збройних Сил України. За організаційно-штатною структурою входить до складу ОК "Південь" Сухопутних військ Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред