Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

"Спецура" та танки-приманки: ЗСУ розгромили окупантів на важливому напрямку

Руслан Іваненко
26 березня 2026, 20:29
Спільні сили СБУ, НГУ та сухопутних військ зупинили три наступальні групи ворога на одному із напрямків.
Воїни 28 бригади відбили комбінований штурм ворога / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • 28-а бригада відбила наступ з чотирьох напрямків
  • Ворог застосував два танки та три групи піхоти
  • Комбінований штурм Костянтинівки провалився

Військові 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу спільно з суміжними підрозділами відбили комбінований наступ ворога з чотирьох напрямків під Костянтинівкою на Донеччині.

"Атака Костянтинівки з чотирьох напрямків провалилась. Лицарі спільно з сумісниками відбили комбінований штурм. День за днем росіяни збільшують кількість спроб затягнути в Костянтинівку якнайбільше своїх військ. Ми вже звикли до нескінченних малих груп, відбивали механізовані штурми, однак цього разу ворог вирішив нас перехитрити", – повідомили у пресслужбі бригади.

відео дня

Тактика ворога

Як уточнюють військові, росіяни застосували відвертальний маневр, запустивши два "зашитих" танки зі сторони Торецька, у той час як три групи піхоти наступали з різних напрямків: одна – в районі Іванопілля, друга – на мотоциклах трасою на Покровськ, а третя – поблизу залізничної дороги.

"План здавався росіянам "надійним, як швейцарський годинник". Та наші пілоти ББпС "Спалах", Kurt&Company, R.V. 3-го батальйону та 1-го МБ спільно з суміжними підрозділами СБУ, НГУ та сухопутних військ знищили одну броньовану "приманку" та оперативно розібрали першу і другу групи з FPV та скидів. "Спєцура" ж відзначилась найбільше. Один з них під ударами заблукав і потрапив у полон до нашої піхоти. З усіх "хитрунів" лише йому пощастило залишитися в живих", – додали військові.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Окупаційна армія РФ просунулася поблизу трьох населених пунктів Донецької області.

Крім того, Українські військові провели наступальну операцію та звільнили від російських окупаційних військ населений пункт Березове Дніпропетровської області. Про це йдеться у повідомленні командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у Facebook.

Нагадаємо, що російська армія активізувалася на Куп’янському напрямку, використовуючи мотоцикли та квадроцикли, а також безпілотники.

Про джерело: 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу

28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу (28 ОМБр) — військове формування механізованих військ Сухопутних військ Збройних Сил України. За організаційно-штатною структурою входить до складу ОК "Південь" Сухопутних військ Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні лінія фронту новини України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В небі над Україною зафіксували російські дрони з парашутами - для чого вони

Буданов анонсував великий обмін полоненими: коли він відбудеться

Ситуація загострюється: війська РФ просунулися на двох ключових напрямках фронту

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти