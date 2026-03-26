Звільнили від росіян: в ДШВ повідомили про успіх на ключовій ділянці фронту

Підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ провели успішну операцію зі звільнення населеного пункту Березове від російських окупантів.

В ДШВ розкрили результати успішного наступу на фронті

Українські військові провели наступальну операцію та звільнили від російських окупаційних військ населений пункт Березове Дніпропетровської області. Про це йдеться у повідомленні командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у Facebook.

Зазначається, що успішне просування та зачистку населеного пункту він ворожих військ провели підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригада ДШВ ЗСУ.

"Крок за кроком десантники вибивають російських окупантів з української землі. Там, де заходять підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України - противник зазнає колосальних втрат, або залишається в українській землі назавжди.Слава ДШВ! Слава Україні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські пропагандисти поширили заяви про нібито повне знищення окупаційних сил у Куп’янську на Харківщині, однак ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомив підполковник Віктор Трегубов.

Водночас аналітики DeepState оновили карту бойових дій і зафіксували нові зміни на фронті, зокрема просування російських військ у Запорізькій області.

Також повідомляється, що російська армія активізувалася на Куп’янському напрямку, використовуючи мотоцикли та квадроцикли, а також безпілотники.

Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

