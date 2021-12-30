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Розмова про Україну: Байден вдруге за місяць поговорив з Путіним

30 грудня 2021, 23:36

Путін напередодні сам попросив американського лідера про дзвінок.

Джо Байден
Джо Байден проводить розмову з Путіним / twitter.com/Kevinliptakcnn

Президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден розпочали телефонну розмову 30 грудня. Як повідомляють американські ЗМІ, президенти обговорюватимуть ситуацію навколо України.

За даними AFP, розмова двох президентів вже почалася.

Репортер видання The Washinghton Post розповіла на своїй сторінці в Twitter, що переговори Байдена і Путіна почалися о 22:35 за київським часом.

Журналісти опублікували фото, на якому Байден розмовляє по телефону з Путіним. Сьогодні американський президент знаходиться в Вілмінгтоні, штат Делавер.

Як повідомили в Білому домі, телефонна розмова Байдена і Путіна завершилася о 23:25 за київським часом. Переговори президентів США і Росії тривали 50 хвилин

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Путін зажадав дзвінок Байдена

Як раніше стало відомо, Путін попросив американського лідера про дзвінок. і Байден погодився, оскільки "він вважає, що коли мова йде про Росію, прямий діалог між лідером і лідером незамінний".

Останні переговори лідерів тривали більше двох годин. Президенти обговорили ряд важливих питань, включаючи і агресію проти України з боку Російської Федерації.

Загроза вторгнення Росії в Україну

У Білому домі раніше заявили, що Байден вимагатиме від Путіна відведення всіх військ від України. За даними Ради безпеки і оборони України, Росія зосередила 122 тисячі військових в межах 200 кілометрів від кордону.

Кілька днів тому Росія оголосила про відведенні 10 тисяч військових від кордону з Україною.

Як відзначають представники Janes, що спеціалізується на обороні і розвідці, незважаючи на обмежену кількість військових на кордоні, РФ може швидко наростити ці сили, відправивши великі формування на поїздах і літаках.

Раніше повідомляли, що незабаром слід очікувати розмови президентів США та України - Джо Байдена і Володимира Зеленського, але точна дата дзвінка поки що невідома.

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