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Відведення 100 тисяч військ РФ від України та НАТО на сході: Байден оголосить Путіну ультиматум

29 грудня 2021, 21:57

США готують відповідні заходи у разі військового вторгнення Росії на територію України.

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Байден вимагатиме від Путіна відведення військ Росії від кордонів України / Getty

Президент США Джо Байден під час перемовин з російським главою держави Володимиром Путіним вимагатиме відведення 100-тисячного угруповання військ Росії від кордонів України. Якщо Росія піде на військове вторгнення на територію української держави, Вашингтон посилить військами східний фланг Північноатлантичного альянсу. Про це заявив журналіст Джек Детч.

У своєму Twitter-акаунті він, посилаючись на подробиці розмови з одним з високопосадовців американської адміністрації, написав про те, що США зміцнять східний фланг НАТО додатковими військовими підрозділами, якщо Москва зважиться на військову операцію проти Києва.

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читайте такожНАТО стягне війська до кордонів РФ, якщо Москва нападе на Україну: у Байдена попередили про удар"Байден скаже Путіну, що США зміцнять країни НАТО додатковими військами, особливо на східному фланзі, якщо Росія почне подальше вторгнення в Україну", - цитує журналіст чиновника Білого дому.

Крім того, однією з вимог Вашингтона є відведення всього 100-тисячного угруповання російських військових від кордонів України до пунктів їх попередньої дислокації.

"За словами чиновника, США хочуть, щоб більше 100 000 російських військовослужбовців біля України повернулися до районів їх попередньої дислокації", - написав Детч.

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Також він додав, що Захід працює над санкціями проти Росії на випадок нового військового вторгнення в Україну.

"США також працюють з європейськими союзниками над санкціями проти росіян, якщо почнеться нове вторгнення", - підкреслив Детч.

Телефонні перемовини Байдена та Путіна

У Білому домі 29 грудня заявили, що глава Кремля Володимир Путін запросив телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Американський глава держави погодився на перемовини, які відбудуться в четвер, 30 грудня.

Байден планує обговорити з Путіним січневий перемовний порядок денний. Йдеться про перемовини США та РФ, а також саміт Росія – НАТО і зустріч представників Москви з ОБСЄ.

Представниця адміністрації Штатів Емілі Хорн також сказала, що Байден продовжує вести перемовини з лідерами країн західного світу для створення відповідної позиції з питання концентрації Росією військ біля кордонів України.

Байден під час розмови з Путіним заявить про те, що консультації з країнами Заходу залишаються пріоритетним питанням для Вашингтона в ситуації з перемовинами щодо безпеки.

Розмова Байдена та Путіна відбудеться о 22:30 за Києвом.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, у ході якої обговорювалося питання майбутніх перемовин Байдена та Путіна. Штати запевнили Київ у підтримці територіальної цілісності та суверенітету української держави.

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