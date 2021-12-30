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У Байдена попередили Путіна: США вдарять потужними санкціями у разі вторгнення в Україну

30 грудня 2021, 21:58
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У США запропонували обговорити з РФ анексію Криму і окупацію Донбасу.

Джо Байден
Джо Байден / Reuters

Під час телефонної розмови президент США Джо Байден планує повідомити російському президенту Володимиру Путіну, що хоча Сполучені Штати готові діяти дипломатично, вони також готові відповісти на вторгнення в Україну економічними санкціями, посиленням НАТО і сприянням українським зусиллям по самообороні.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на слова високопоставленого чиновника адміністрації.

Спікер Ради нацбезпеки Емілі Хорн раніше повідомила, що президенти обговорять майбутні січневі переговори, а також будуть говорити і на інші теми.

За словами представника адміністрації США, Байден прагне знайти дипломатичний шлях зниження напруженості на кордоні Росії та України.

"Ми готові до дипломатії і дипломатичного шляху вперед, - сказало джерело. - Але ми також готові реагувати, якщо Росія піде на подальше вторгнення в Україну", повідомляє Голос Америки.

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Колишній посол США в Росії Майкл Макфол сказав: "Байден чинить правильно, приймаючи запит Путіна про телефонну розмову. Якщо Путін зробив такий запит, значить, йому є що сказати. Але Байден також повинен донести до нього свій посил. По-перше, Байден повинен дати зрозуміти, що серйозні переговори про європейську безпеку повинні включати набагато ширший порядок, ніж запропонував Путін, включаючи загрози безпеці з боку Росії, такі, як анексія Криму, визнання Південної Осетії і Абхазії, а також російські сили, що окупують території в Україні, Грузії та Молдови".

"По-друге, Байден повинен дати зрозуміти Путіну, що при будь-якому обговоренні безпеки і суверенітету України за столом переговорів повинні бути присутні українці. Може бути, Європі потрібен формат Гельсінкі 2.0. Але Європі не потрібен формат Ялта 2.0", - зазначив Макфол.

Представник Ради з національної безпеки повідомив Голосу Америки, що США покладаються на свої альянси в регіоні для досягнення дипломатичного рішення.

"Ми як альянс дотримуємося єдиної позиції в питанні про наслідки, з якими зіткнеться Росія, якщо вона почне діяти проти України, – сказало джерело. - Але ми також єдині в нашій готовності вести принципову дипломатичну взаємодію з Росією... ми будемо дотримуватися принципу "нічого не говорити про наших союзників і партнерів без наших союзників і партнерів, включаючи Україну".

Представники адміністрації відмовилися публічно реагувати на вимоги Москви, в тому числі про відмову прийняти Україну в НАТО і скорочення присутності Альянсу в Центральній і Східній Європі.

Високопоставлений представник адміністрації заявив: "Ми вважаємо, що зможемо домогтися найбільшого прогресу за столом переговорів, сидячи один навпроти одного за закритими дверима і підтримуючи постійні консультації з нашими союзниками і партнерами. Так що в даний час у нас немає ніяких планів по публікації документа або проекту угоди, як це зробила російська сторона".

Нагадаємо, в Білому домі оголосили, що в четвер відбудеться телефонна розмова між Джо Байденом і Володимиром Путіним. За словами представників адміністрації США, про дзвінок опитали в Кремлі.

Також незабаром слід очікувати розмови президентів США та України - Джо Байдена і Володимира Зеленського, але точна дата дзвінка поки що невідома.

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Володимир Путін Джо Байден
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