У Білому домі заявили, що зустрічі Байдена і Путіна в Женеві в січні не буде

Байден поговорить з Путіним телефоном 30 грудня / Фото Reuters

Двосторонні переговори між США та Росією, заплановані на початок січня 2022 року, не передбачають особистої зустрічі глав держав - Джо Байдена і Володимира Путіна.

"Не очікується, що президенти Байден і Путін візьмуть участь у переговорах у Женеві", — сказав журналістам високопоставлений представник адміністрації США, пише Укрінформ.

"Просто хочу повторити: ми не очікуємо, що президент Байден і президент Путін візьмуть участь у цих обговореннях 10 січня", – додав він.

Голос Америки з посиланням на високопоставленого чиновника Ради з національної безпеки США також повідомляє, що на переговорах між США і Росією, які намічені на 10 січня в Женеві, ані Байден, ані Путін не будуть присутні. Очікується, що з боку США в них візьме участь делегація, яку очолить Державний департамент. У ній також будуть представники Пентагону та інших урядових відомств.

Як писав Главред, 28 грудня стало відомо, що 10 січня 2022 року мають відбутися переговори між США та Росією в рамках стратегічного діалогу з безпеки. Крім того, на 12 січня запланована зустріч Ради Росія-НАТО, а на 13-е число - засідання Постійної ради ОБСЄ.

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Очікується, що в ході переговорів представники США та Росії обговорять ситуацію з безпекою навколо України і діяльність НАТО в Європі.

Тим часом 30 грудня в Білому домі оголосили, що в четвер відбудеться телефонна розмова між Джо Байденом і Володимиром Путіном. За словами представників адміністрації США, про дзвінок попросили в Кремлі.

Як свідчить графік глави Білого дому, телефонна розмова президентів Байдена і Путіна стоїть у графіку американського лідера на 22:30 за київським часом.

"Президент Байден проведе телефонну розмову з президентом Путіним з низки тем, зокрема йтиметься і про прийдешню дипломатичну взаємодію, о 3:30 по полудню", - йдеться в поширеному пресслужбою Білого дому розкладі Байдена на четвер.

Байден проведе телефонну розмову не з Білого дому, а із сімейної резиденції в місті Вілмінгтон, штат Делавер. Захід буде закритим для преси.

Також незабаром слід очікувати розмови президентів США та України - Джо Байдена і Володимира Зеленського, але точна дата дзвінка поки що невідома.

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