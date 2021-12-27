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Байден підписав оборонний бюджет: Україні виділили 300 млн доларів

27 грудня 2021, 19:41

300 млн доларів у вигляді допомоги від США передбачені в області безпеки України.

Джо Байден
Джо Байден / Reuters

Президент США Джо Байден 27 грудня підписав оборонний бюджет країни на 2022 фінансовий рік.

Як повідомляє пресслужба Білого дому, його обсяг становить близько 770 млн доларів.

"Президент підписав закон S. 1605, "про повноваження в галузі національної оборони на 2022 фінансовий рік", який санкціонує асигнування на 2022 фінансовий рік в основному на програми Міністерства оборони і військове будівництво, програми національної безпеки Міністерства енергетики та розвідувальні програми", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що підписаний Главою держави закон визначає підвищення базової заробітної плати військовослужбовців та інші повноваження, що стосуються Збройних сил США.

Що передбачає узгоджений оборонний бюджет:

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  • підвищення заробітної плати військовослужбовців та працівників Пентагону на 2,7%;
  • створення незалежної комісії з війни в Афганістані. Вона займеться розслідуванням війни і виведенням військовослужбовців США;
  • 300 млн доларів у вигляді допомоги в галузі безпеки України.

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Військова допомога США Україні

Адміністрація президента США Джозефа Байдена розглядає можливість відправити додаткове озброєння в Україну на тлі побоювань щодо можливого вторгнення Росії. Штати збираються надати Україні нові протитанкові ракети Javelin, міномети, системи протиповітряної оборони і ракети Stinger, а також вертольоти Мі-17.

Також в Україну можуть відправити військових радників.

Глава комітету Сенату США у закордонних справах Боб Менендес вніс поправку, яка спричинить за собою каскад санкцій проти високопоставлених російських чиновників, газопроводу Північний потік-2, великих фінансових установ, транзакцій з державним боргом тощо у разі вторгнення в Україну.

Пропозиція Менендеса була представлена в якості поправки в оборонний бюджет.

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