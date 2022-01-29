Розпал газової кризи у Європі: в ПСГ мінімум газу за 5 років, а постачання від Газпрому впали на 40%

У Європі відмовилися купувати газ за високими ринковими цінами / Reuters

Показники обсягу запасів газу в підземних газових сховищах Європи становлять вже менше 40%. Рівень резервів на 15,6% менше середнього за останні 5 років. У січні відбір газу на третину більше, ніж в середньому за попередні п'ять років у той же період. Незважаючи на сприятливу погоду в країнах ЄС, власники запасів палива вирішили використовувати газ, який ще є, щоб не платити високу ринкову ціну. Ситуація призвела до зниження експорту газу до європейських країн – Газпром у першій половині січня скоротив постачання палива на 40%.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, у європейських газосховищах рівень запасів газу становить вже менше 40%. Причому в цьому січні витрата палива на 30% більше, ніж у попередні 5 років за аналогічний період.

У Європі відмовилися купувати газ через високі ціни на ринку

Наразі в країнах Євросоюзу тримається оптимальна погода, на 2,5 градуси тепліше, ніж минулого року у цей же час. Однак імпортери вирішили захиститися від високих цін на паливо і використовувати газ з ПСГ, який наразі є в резервуарах. Примітно, що в багатьох контрактах з постачальниками використовується формула біржового індексу "на місяць вперед", і наразі ціна його виконання досягає максимальних історичних показників.

У грудні на хабі TTF газ продавався за ціною 1310 доларів за одну тисячу кубічних метрів з максимальним значенням до 2138 доларів. І наразі, в умовах зниження ціни на газ (з початку січня котирування становить 976 доларів за 1 тис. куб. м), купівля палива могла б стати оптимальним варіантом.

Захисна поведінка покупців газу у Європі значно знизила імпорт газу до ЄС. У першій половині січня експорт Газпрому до далекого зарубіжжя впав на 40%, і такий тренд може зберігатися весь місяць. Але вже в лютому, за сценарію стабілізації цін, обсяги експорту можуть змінитися.

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Запаси газу в ПСГ Європи вже менше 40%

Згідно з даними Gas Infrastructure Europe, підсумки газової доби 27 січня продемонстрували, що запаси газу в підземних газових сховищах знизилися до 39,65%. Причому це на 15,6% нижче середнього рівня запасів палива в ПСГ за останні 5 років.читайте такожШантаж Газпрому через ПП-2 і новий газовий удар по Європі: Bloomberg дізнався про плани Росії

Рівень запасів газу в газосховищах відповідає показникам не середині зими, а закінченню сезону відбору газу. За спостереженнями Gas Infrastructure Europe, з 2011 року середній рівень запасів на кінець сезону відбору становить 36%. Максимальний показник фіксувався у 2020 році – 53,96%. Історичний мінімум був у 2018 році – 18,56%, проте очікується, що вже цього року рекорд оновиться.

Відбір газу продовжиться в лютому і березні

У Європі відбиратимуть газ з ПСГ ще два місяці - у лютому і березні. Перший весняний місяць в Газпромі зазвичай називають ще одним "зимовим місяцем".

"Змінюється сезонний профіль постачань. Березень став повноправним зимовим місяцем" - казав глава російської газової корпорації Олексій Міллер у вересні.

Оперативно вивести до системи максимальний обсяг газу не вдасться

Підкреслюється, незважаючи на те, що в газосховищах Європи ще близько 43 мільярдів кубічних метрів газу, продуктивність ПСГ знижена. Тому можливості оперативного виведення до системи максимального обсягу газу не буде.читайте такожДефіцит газу у Європі через РФ: Євросоюз накрутить імпорт палива з США та Азербайджану

Нагадаємо, раніше в Газпромі з посиланням на Gas Infrastructure Europe заявляли, що Європа відібрала зі своїх ПСГ вже понад 70% запасів газу. Як стверджували в компанії, в сховищах на 26% менше газу, ніж за цей же період у минулий рік.

Газова криза у Європі

Ціна на газ в країнах ЄС різко злетіла в серпні минулого року після того, як у Європі вибухнула газова криза. Протягом наступних декількох місяців вартість тисячі кубічних метрів досягала рекордних показників.

Новий рекорд було побито 21 грудня 2021 року, коли спотова ціна на газ у Європі сягнула та перевищила 2000 доларів за одну тисячу кубічних метрів палива. Тоді Газпром відмовився бронювати потужності газопроводу Ямал-Європа для транзиту газу і фактично призупинив його транспортування до Німеччини.

Наприкінці грудня і початку січня ціна на газ у Європі знизилася через постачання скрапленого газу (СПГ) і сприятливі погодні умови.

За даними біржі Ice Futures, ціна на газ у Європі на 29 січня становить близько 1 065 доларів за тисячу кубометрів. За тиждень вартість палива підвищилася на 17%.

Газову кризу у Європі пояснюють спустошенням підземних газових сховищ в минулий зимовий період і відмовою Газпром забезпечити допостачання в кризовій ситуації шляхом ГТС України. Росіяни відмовляються збільшити обсяги прокачування через Україну, тому що очікують на запуск свого газопроводу Північний потік-2, яким газ піде до Європи в обхід української газотранспортної системи.

У Нафтогазі вважають, що Газпром влаштував газовий шантаж Європи. На думку керівника української державної компанії Юрія Вітренка, на 2021 рік росіяни заздалегідь забронювали менше потужностей ГТС України для транзиту газу до Європи, а наразі поставили ЄС ультиматум – або Європа прискорює процедури, пов'язані із запуском Північного потоку-2, і ціни на газ дешевшають, або на європейців очікує дороге паливо і проблеми з додатковим постачанням шляхом української магістралі.

У керуючій компанії ГТС України також вважають, що енергетична криза у Європі спровокована Газпромом. Росія торгується за вигідні для себе умови в процесі сертифікації трубопроводу Північний потік-2.

Проте, запуск Північного потоку-2 відкладається на другу половину 2022 року. Раніше німецький регулятор призупинив сертифікацію компанії-оператора трубопроводу, оскільки проект не відповідає вимогам Євросоюзу та Німеччини.

Однак 26 січня в компанії Nord Stream 2 AG заявили, що на у Німеччині вже створено юридичну особу Gas for Europe GmbH, яка стане власником ділянки труби, що проходить німецькою територією. Саме на цьому наполягали у Берліні, коли призупинили процедуру сертифікації Північного потоку-2.