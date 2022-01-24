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У ПСГ Європи залишилося близько 30% запасів газу: Газпром заявив про історичний дефіцит палива в ЄС

24 січня 2022, 17:57

У Європі триває газова криза.

Газпром
У Європі стверджують, що в газовій кризі винен Газпром / Reuters

Країни Євросоюзу нібито відібрали зі своїх газосховищ вже понад 70% палива, яке було закачано до резервуарів влітку. Обсяги газу в них оцінюються на 26% менше порівняно з минулорічним рівнем. Такі дані свідчать про історичний мінімум запасів палива. Про це заявили в Газпромі.

Як повідомляє РИА Новости, в Газпромі з посиланням на дані Gas Infrastructure Europe розповіли про те, що країни Європи, згідно з даними на 22 січня, нібито відібрали зі своїх підземних газових сховищ вже більше 70% запасів палива, яке було закачано в літній сезон. Запасів на 26% (на 14,9 мільярда кубометрів) менше, ніж фіксувалося минулого року, що свідчить про історичний мінімум газових резервів.

читайте такожДефіцит газу у Європі через РФ: Євросоюз накрутить імпорт палива з США та Азербайджану"За даними Gas Infrastructure Europe, на 22 січня обсяг активного газу в європейських підземних сховищах на 26% (на 14,9 мільярда кубометрів) менше торішнього рівня. Відібрано вже більше 70% від обсягу газу, закачаного в літній сезон", - кажуть в російській транснаціональній корпорації.

Крім того, як стверджують в Газпромі, згідно з даними компанії на 24 січня, відбір досяг рівня 71,8% – 34,3 мільярда кубометрів, що нижче показників, встановлених двома днями раніше.

У Європі заявляли про заповненість газосховищ наполовину

У Міжнародній газовій асоціації 13 січня заявили, що енергетична криза у Європі сталася в результаті дій, у тому числі, і Росії. Москва тільки в IV кварталі минулого року скоротила постачання палива на 25% в порівнянні з 2022 роком. Газпром може збільшити транспортування як мінімум на 30% від поточного рівня, проте обмежує спотові продажі газу.

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В організації підкреслили, що газосховища Європи заповнені на 51%, тоді як зазвичай в такий період часу рівень запасів становив 70%. За дефіцит половини палива в ПСГ відповідальний Газпром.

Газова криза у Європі

Ціна на газ в ЄС різко злетіла в серпні минулого року на тлі газової кризи. Вартість тисячі кубічних метрів палива декілька разів перевищувала історичний максимум.

Черговий рекорд було встановлено 21 грудня 2021 року, тоді спотова ціна на паливо у Європі перевищила показник в 2000 доларів за 1 тисячу кубометрів. Газпром відмовився бронювати потужності трубопроводу Ямал-Європа для транзиту газу, і призупинив прокачування палива до Німеччини.

Наприкінці грудня і початку січня ціна на газ у Європі знизилася на тлі постачань скрапленого природного газу і оптимальних погодних умов. Згідно з даними біржі Ice Futures на 24 січня, вартість палива, в порівнянні з минулим тижнем, зросла майже на 20% і становить до 1 100 доларів за одну тисячу кубометрів.

Газову кризу в країнах Європи пов'язують із спустошенням газосховищ у ЄС в минулий зимовий період і відмовою Газпрому забезпечити додаткові прокачування газу шляхом української ГТС. Росія у такому постачанні не зацікавлена, оскільки очікує на запуск свого газопроводу Північний потік-2, якимгаз повинен піти в обхід України.читайте такожГазова криза у Європі та умова Росії: Москва оголосила про готовність накрутити постачання газу

Керівник Нафтогазу Юрій Вітренко казав, що енергетична криза у Європі пов'язана з газовим шантажем країн ЄС з боку Газпрому. Росіяни заздалегідь забронювали менше потужностей ГТС України для прокачування до Європи, а на тлі кризи фактично поставили їй ультиматум: або газ дешевшає і йде Північними потоком-2, або будуть проблеми з постачанням палива шляхом української магістралі.

У керуючій компанії ГТС України також вважають, що криза з газом у Європі продиктована позицією Газпрому. Росіяни намагаються виторгувати преференції в процесі сертифікації газопроводу Північний потік-2.

Однак запуск Північного потоку-2 відкладається через те, що німецький регулятор відмовляється сертифікувати компанію-оператора трубопроводу. Проект не відповідає вимогам ЄС та Німеччини. У першій половині 2022 року процес надання ПП-2 документів на роботу не завершать. Втім, Газпром вже почав створювати нову компанію-оператора трубопроводу, як того вимагав Берлін.

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Євросоюз Газпром газ Ціна на газ у Європі
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