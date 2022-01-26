Газпром здійснив ще один крок до завершення сертифікації ПП-2

"Газпром" зробив крок до завершення сертифікації Північного потоку-2 / Reuters

Оператор російського газопроводу Північного потоку-2 Nord Stream 2 AG заснував німецьку дочірню структуру Gas for Europe GmbH. Вона стане власником і оператором 54-кілометрової ділянки газопроводу, розташованого в німецьких територіальних водах, повідомляє прес-служба компанії.

"Установа дочірньої структури є необхідною умовою для сертифікації відповідно до Закону про енергетичне господарство ФРН", - йдеться в повідомленні.

Газова криза в Європі

Ціна на газ в ЄС різко злетіла в серпні минулого року на тлі газової кризи. Вартість тисячі кубічних метрів палива кілька разів перевищувала історичний максимум.

Черговий рекорд був встановлений 21 грудня 2021 року, тоді спотова ціна на паливо в Європі перевищила показник в 2000 доларів за 1 тисячу кубометрів. Газпром відмовився бронювати потужності трубопроводу Ямал - Європа для транзиту газу, і призупинив прокачування палива до Німеччини.

В кінці грудня і початку січня ціна на газ в Європі знизилася на тлі поставок скрапленого природного газу і оптимальних погодних умов. Згідно дані біржі Ice Futures на 24 січня, вартість палива, в порівнянні з минулим тижнем, зросла майже на 20% і становить до 1 100 доларів за одну тисячу кубометрів.

Реклама

Газова криза в країнах Європи пов'язують із спустошенням газосховищ в ЄС в минулий зимовий період і відмовою Газпрому забезпечити додаткові прокачування газу шляхом української ГТС. Росія в таких поставках не зацікавлена, оскільки очікує запуску свого газопроводу Північний потік-2, по якому газ повинен піти в обхід України.

Керівник Нафтогазу Юрій Вітренко говорив, що енергетична криза в Європі пов'язана з газовим шантажем країн ЄС з боку Газпрому. Росіяни заздалегідь забронювали менше потужностей ГТС України для прокачування в Європу, а на тлі кризи фактично поставили їй ультиматум: або газ дешевшає і йде через Північний потік-2, або будуть проблеми з поставками палива шляхом української магістралі.

У керуючій компанії ГТС України також вважають, що криза з газом в Європі продиктована позицією Газпрому. Росіяни намагаються виторгувати преференції в процесі сертифікації газопроводу Північний потік-2.

Однак запуск Північного потоку-2 відкладається через те, що німецький регулятор відмовляється сертифікувати компанію-оператора трубопроводу. Проект не відповідає вимогам ЄС та Німеччини. У першій половині 2022 року процес надання СП-2 документів на роботу не завершать. Втім, Газпром вже почав створювати нову компанію-оператора трубопроводу, як того вимагав Берлін.

Читайте також: