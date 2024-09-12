Розширення зони ударів по Росії: у США закінчують план послаблення обмежень

Переговори проходили у тісному колі невеликої групи посадовців у Білому домі, план фіналізують.

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США, схоже, наважаться на дозвіл розширити зону ударів по РФ / Колаж: Главред, фото: Командування ПС ЗСУ, Вікіпедія

Білий дім закінчує роботу над планом щодо послаблення обмежень використання Україною американського озброєння для ударів по території країни-агресора Росії.

Як повідомили Politico західний посадовець та особи, що ознайомлені з ходом обговорень, невелика група американських чиновників вже провела переговори щодо цього, однак деталі плану все ще на етапі узгодження.

Останні дні офіційні представники США, Британії та України активно обговорювали дозвіл на удари по РФ на більші відстані зброєю американського та британського виробництва.

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В діалогах мова зайшла і про запобігання новим транскордонним атакам з боку агресора, зокрема, США дали "зелене світло" на застосування британських далекобійних ракет, що містять американські компоненти, для ураження цілей на території РФ.

Видання зазначає, що США, найімовірніше, нарешті готові підтримати запит Києва на дозвіл більш агресивних кроків у Росії задля захисту України та її населення.

Що таке Politico? Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.

Розширення ударів по РФ - дозволи від партнерів

Нагадаємо, The Guardian пише, що Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях в РФ. Рішення ухвалили приватно, тому про нього не оголосять 13 вересня під час зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з президентом США Джо Байденом.

Раніше повідомлялося, що американський президент Джо Байден вже цієї пʼятниці обговорить з британським премʼєром Кіром Стармером питання надання дозволу Україні бити вглиб Росії.

Напередодні стало відомо, що президент України не впевнений, чи буде обговорювати з держсекретарем США Ентоні Блінкеном питання про дозвіл на удари далекобійною зброєю вглиб Росії. Проте Зеленський очікує на позитивне рішення.

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