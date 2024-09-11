'Рішення вже ухвалено': Британія таємно дозволила Україні бити Storm Shadow по РФ - ЗМІ

Рішення про застосування Storm Shadow для ударів по російських цілях було ухвалене непублічно, розповіли у The Guardian.

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Британія змінила позицію щодо використання Storm Shadow / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, armyinform.com.ua

Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях в РФ. Рішення ухвалили приватно, тому про нього не оголосять 13 вересня під час зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з президентом США Джо Байденом. Про це пише The Guardian, посилаючись на джерела у британському уряді.

За словами міністра закордонних справ Великобританії Девіда Леммі, відправка Іраном балістичних ракет до Росії, про що стало відомо останніми днями, вплинула на зміну стратегічного підходу Вашингтона і Лондона. Такі дії він назвав "значною і небезпечною ескалацією".

За даними джерел видання в уряді Великобританії, рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях у Росії вже ухвалили. Водночас не очікується, що про це публічно оголосять найближчими днями, оскільки це вважають "зайвою провокацією".

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"Спільний візит Блінкена і Леммі до Києва в середу для зустрічі з Зеленським не відбувся б, якби не було позитивного рішення щодо Storm Shadow. Але публічне оголошення про ракети великої дальності в Києві вважалося б зайвою провокацією", - зауважили британські урядовці у коментарі The Guardian.

Цілком ймовірно, що все ще залишаться обмеження щодо використання Україною ракет, радіус дії яких становить щонайменше 190 миль, щоб "уникнути необдуманих або непотрібних атак".

Виступаючи в Києві, Леммі відмовився розкривати деталі приватних переговорів, щоб не надати Путіну "перевагу". Він гостро розкритикував російську агресію та звинуватив Путіна в імперіалізмі і фашизмі, назвавши його дії "нахабними і жадібними".

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка: Главред

"Гардіан "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Дозвіл на удари далекобійною зброєю по Росії - що відомо

Нагадаємо, США мають намір оголосити про дозвіл Україні завдавати удари углиб Росії, зокрема ракетами ATACMS.

Президент США Джо Байден не виключає, що Україні дозволять використовувати надану далекобійну зброю для ударів по цілях углиб Росії. Однак, за словами держсекретаря, остаточне рішення ще обговорюється в Білому домі.

Як повідомляв Главред, державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Леммі у середу, 11 вересня, прибули з візитом до Києва. Вони обговорили подальшу підтримку України для захисту від російської агресії.

У цей день Велика Британія оголосила про надання Україні пакету допомоги на загальну понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів (780 мільйонів доларів).

Крім цього, Блінкен повідомив, що американський президент Джо Байден вже цієї пʼятниці, 13 вересня, обговорить з британським премʼєром Кіром Стармером питання надання дозволу Україні бити вглиб Росії.

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