'Не залежить від мого оптимізму': Зеленский зробив заяву про далекобійні удари по РФ

Зеленський сумнівається в результатах переговорів з Блінкеном про далекобійну зброю, але чекає на позитивний результат.

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Зеленський чекає "сильних рішень" для України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, t.me/UkrzalInfo, US Army

Президент України не впевнений, чи буде обговорювати з держсекретарем США Ентоні Блінкеном питання про дозвіл на удари далекобійною зброєю вглиб Росії. Проте Зеленський очікує на позитивне рішення. Про це він сказав на пресконференції з нагоди четвертого саміту Кримської платформи, пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що планує провести переговори з Блінкеном ввечері, але не знає, яких результатів очікувати.

"Чи оптимістичний я стосовно їхнього рішення дозволити нам використовувати далекобійну зброю? Шкода, що воно не залежить від мого оптимізму. Воно залежить від їхнього оптимізму", - сказав президент України. відео дня

Водночас Зеленський підкреслив, що розраховує на "сильні рішення", які будуть критично важливими для України.

"Хай там як, я розраховую на діалог із президентом Байденом цього місяця. Але наш щотижневий, щомісячний діалог зі США дуже важливий для нас. Вони надають нам найбільшу військову і фінансову підтримку. Ми розраховуємо на неї і ми не можемо перемогти без неї", - додав він.

Хто такий Ентоні Блінкен? Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.

Дозвіл від США на удари по Росії - що відомо

Нагадаємо, США мають намір оголосити про дозвіл Україні завдавати удари углиб Росії, зокрема ракетами ATACMS, через держсекретаря Ентоні Блінкена 11 вересня. Репортерка Axios Джулігрейс Бруфке повідомила про це на основі розмови з конгресменом Майклом Макколом, який обговорював деталі з Блінкеном.

Президент США Джо Байден не виключає, що Україні дозволять використовувати надану далекобійну зброю для ударів по цілях углиб Росії. Однак, за словами держсекретаря, остаточне рішення ще обговорюється в Білому домі.

Військовий експерт Олексій Гетьман заявив, що удари ракетами ATACMS по РФ матимуть суттєвий вплив на хід війни, адже необхідно знищувати не тільки військові об'єкти, але й заводи, де виробляється зброя.

Як повідомляв Главред, державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Леммі у середу, 11 вересня, прибули з візитом до Києва. Вони обговорять подальшу підтримку України для захисту від російської агресії.

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