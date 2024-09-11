УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україну "жорстко зв’язали": у Foreign Policy розкритикували стратегію США щодо війни

Руслана Заклінська
11 вересня 2024, 21:43
186
Cтратегія Вашингтона не тільки коштує Україні болючих втрат, але й дає Росії час, аби виправити свої помилки, кажуть у Foreign Policy.
Україну 'жорстко зв’язали': у Foreign Policy розкритикували стратегію США щодо війни
Стратегія США знекровлює Україну і робить РФ сильнішою / Колаж: Главред, фото: 82 ОДШБр, УНІАН

Адміністрація президента США Джо Байдена взяла курс на стримування російсько-української війни у її поточних межах, намагаючись не допустити ескалації. Однак така стратегія має свої ризики та створює додаткові втрати для України. Про це йдеться у матеріалі Foreign Policy.

"Не дати війні вийти за межі кордонів України чи дорости до ядерної зброї – це те, як реагує адміністрація Байдена на російське вторгнення в Україну з самого початку", - зазначило видання.

Така політика обумовила обережність США у поставках озброєння Києву, внаслідок чого відбувалися постійні затримки в наданні необхідних систем. Як зазначає Foreign Policy, затримки не завжди пояснюються технічними чи логістичними причинами.

відео дня

"Щоб зберегти війну "малою", Вашингтон дуже жорстко зв’язав Київ у засобах ведення війни. Результатом є модель політично обраних обмежень щодо типу зброї та боєприпасів, що доставляються, кількості та швидкості допомоги, кількості українців, які пройшли навчання поводженню з критичною зброєю, та [обмеженого] дозволу на використання зброї", - йдеться у матріалі.

Прикладом таких обмежень є ситуація з ракетами Storm Shadow/SCALP, які Великобританія та Франція погодилися надати Україні, але США фактично заблокували можливість їх використання по цілях на території Росії.

Видання наголошує, що країни Східної Європи, які краще розуміють загрозу з боку Росії, критикують таку стратегію США. Вашингтон намагається "управляти ескалацією", проте удари українськими безпілотниками по цілях у Росії та операція у Курській області РФ не призвели до Третьої світової, що ставить під сумнів коректність цієї політики, підкреслює Foreign Policy.

"Зламаний алгоритм Вашингтона наражає Україну на небезпеки та втрати, яких можна уникнути, що обтяжить будь-який післявоєнний сценарій більшими витратами та ризиками. Ці небезпеки та втрати також загрожують всьому результату війни", - кажуть у виданні.

За словами журналістів, США зосередили свої зусилля переважно на на наземній війні, тоді як повітряна складова може стати вирішальною для кінцевого результату. Це підтверджується небажанням дозволити удари по російських аеродромах, що потенційно могло б змінити хід війни.

Загалом така обережність США не лише спричиняє більші втрати для України, але й дає Росії час адаптуватися та зміцнити свою армію.

"Управління ескалацією не в змозі забезпечити поразку Росії, а натомість створює ще більш небезпечну російську військову машину", - підсумували у публікації.

Що таке Foreign Policy?

"Foreign Policy" — американський журнал, заснований у 1970 році. Висвітлює новини міжнародної політики. Тираж складає більше ста тисяч екземплярів та виходить щодва місяці. Видання також щорічно публікує власну версію списку 100 світових інтелектуалів, повідомляє Вікіпедія.

Дозвіл від США на удари по Росії - що відомо

Нагадаємо, США мають намір оголосити про дозвіл Україні завдавати удари углиб Росії, зокрема ракетами ATACMS.

Президент США Джо Байден не виключає, що Україні дозволять використовувати надану далекобійну зброю для ударів по цілях углиб Росії. Однак, за словами держсекретаря, остаточне рішення ще обговорюється в Білому домі.

Військовий експерт Олексій Гетьман заявив, що удари ракетами ATACMS по РФ матимуть суттєвий вплив на хід війни, адже необхідно знищувати не тільки військові об'єкти, але й заводи, де виробляється зброя.

Як повідомляв Главред, державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Леммі у середу, 11 вересня, прибули з візитом до Києва. Вони обговорять подальшу підтримку України для захисту від російської агресії.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Foreign Policy війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Рішення вже ухвалено": Британія таємно дозволила Україні бити Storm Shadow по РФ - ЗМІ

"Рішення вже ухвалено": Британія таємно дозволила Україні бити Storm Shadow по РФ - ЗМІ

22:28 Україна
Україну "жорстко зв’язали": у Foreign Policy розкритикували стратегію США щодо війни

Україну "жорстко зв’язали": у Foreign Policy розкритикували стратегію США щодо війни

21:43 Україна
Байден обговорить з Британією можливі удари ЗСУ вглиб Росії: Блінкен назвав дату

Байден обговорить з Британією можливі удари ЗСУ вглиб Росії: Блінкен назвав дату

20:34 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Її чекали, ми сподівалися : що сталося з мамою зрадниці Наташі Корольової 36796

"Її чекали, ми сподівалися": що сталося з мамою зрадниці Наташі Корольової

Озлоблений і вседозволений : Крістіна Орбакайте поставила росіян на місце 33263

"Озлоблений і вседозволений": Крістіна Орбакайте поставила росіян на місце

Підліт - миттєвий, збити важко навіть системою Patriot : експерт - про іранські ракети 24423

"Підліт - миттєвий, збити важко навіть системою Patriot": експерт - про іранські ракети

Гороскоп на завтра 12 вересня: Близнюкам - екстремальний виклик, Козерогам - щасливий день 14941

Гороскоп на завтра 12 вересня: Близнюкам - екстремальний виклик, Козерогам - щасливий день

Останні новини

23:10

Вовка можуть знайти лише одиниці: цікава головоломка на уважність

23:08

"Заповзають" у котел: полковник ЗСУ назвав наслідки контрнаступу РФ на Курщині

22:38

На похорон путініста Маслякова прийшла команда КВК зі Львова

22:28

Експерти зібрали топ-5 порад, як доглядати за деревами восени

22:28

"Рішення вже ухвалено": Британія таємно дозволила Україні бити Storm Shadow по РФ - ЗМІ

Курська операція ЗСУ зламала плани росіян, восени РФ стане в оборону - КузанКурська операція ЗСУ зламала плани росіян, восени РФ стане в оборону - Кузан
22:22

Після скандалу про втечу чоловіка: Таня Пренткович оголосила про нову вагітністьВідео

22:07

"Заводи готові": Зеленський назвав умову збільшення виробництва дронів в Україні

22:05

"Концерти скасовано": з alyona alyona сталося нещастя - деталі

21:43

Україну "жорстко зв’язали": у Foreign Policy розкритикували стратегію США щодо війни

Реклама
21:13

РФ починає вибивати ЗСУ в Курській області: експерт про загострення ситуації

20:34

Байден обговорить з Британією можливі удари ЗСУ вглиб Росії: Блінкен назвав дату

20:06

"Не залежить від мого оптимізму": Зеленский зробив заяву про далекобійні удари по РФ

20:01

Британія оголосила про пакет допомоги Україні на понад 600 млн фунтів: що в нього ввійде

19:55

Хотів налякати Усика: "Циганський король" одним ударом поклав тайського боксера

19:29

"Примусить РФ закінчити війну": Зеленський розповів про "план перемоги" України

19:24

Чи била РФ по Україні іранськими ракетами: Зеленський дав однозначну відповідь

19:24

Світлана Тарабарова зізналася, чому рада тим артистам, хто "перевзувся"

19:15

Росія після "подарунків" з Ірану отримала партію ракет від ще однієї країни

19:10

Реакція на дебати: консерватори розчаровані, демократи задоволеніПогляд

19:07

В Києві напали на митрополита, який служить у ЗСУ: що кажуть в поліції

Реклама
18:49

Грозовий циклон накриє Україну: які регіони заливатиме дощем

18:20

Ігри з письменниками, презентації, майстеркласи та червона доріжка: гід активностями другої "Книжкової країни"

18:18

Жодних планів без України: Зеленський відреагував на інформацію про "мирний план Шольца"

18:14

Залишилась лише пляма: російський Су-30 раптово зник над морем біля Криму

18:07

Краще, ніж з магазину: рецепт найсмачнішого яблучного сидру

18:01

Перевершила очікування: Маск неочікувано похвалив Харріс після дебатів з Трампом

17:47

Найкращий варіант для дому та квартири: які породи котів найласкавіші - списокВідео

17:26

"Сфальсифіковане шоу": Трамп заявив, що більше не братиме участь у дебатах з Гарріс

17:25

Оскароносний Майкл Дуглас приїхав до Києва - що відомоВідео

17:11

Після переговорів з Шойгу: в Китаї заявили про "своє бачення" кінця війни в Україні

17:11

"50 тисяч ТЦКшників і нацгвардійців": експерт вказав, як не втратити Донбас

17:09

Росія кинула 35 тисяч окупантів на контрнаступ під Курськом: тривають бої

17:04

Як визначити натуральний мед чи ні не відходячи від прилавкаВідео

16:35

Суворі заборони та прикмети: що не можна робити у Зміїний день 12 вересня

16:35

"Зараз той момент": Шольц пояснив, як закінчиться війна в Україні і згадав Росію

16:27

"Небезпечніші за ракетний удар": експерт назвав загрозу, до якої може вдатися РФ

16:25

Навіть найстійкіший розтане за 20 хвилин: чим вивести застарілий жир

16:25

Принц Вільям прокоментував здоров'я Кейт

16:18

Полювання за складами з ракетами Ірану у РФ: рецепт, як врятуватися Україні

16:03

"Боявся три роки": хворий на діабет Melovin заговорив про нові проблеми зі здоров'ям

Реклама
15:52

Виклик для України і найважчий період: як зміниться ситуація на фронті восени - прогноз

15:50

Ця книга коштує тисячі доларів: жінка здивувала знахідкою на секонд-хенді

15:44

Більше ніякого павутиння: як позбутися павуків у домі

15:35

Не лише військові аеродроми: у Міноборони заявили про нові цілі ATACMS у Росії

15:29

Чи Гарріс - ідеальний кандидат для Путіна: політолог пояснив, що сталося на дебатах

15:20

Задача для вступу в Гарвард спантеличила багатьох: лише геній знайде відповідь

14:58

Оксана Білозір зізналася, як складаються її стосунки з колишнім чоловіком

14:48

У Трампа зʼявилась велика проблема після дебатів з Гарріс - політолог

14:47

Президент Туреччини видав важливу заяву про повернення Криму Україні

14:46

Дивлячись в очі: журналістка сказала Олені Зеленській, що про неї думають українки

^
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти