Україну 'жорстко зв’язали': у Foreign Policy розкритикували стратегію США щодо війни

Cтратегія Вашингтона не тільки коштує Україні болючих втрат, але й дає Росії час, аби виправити свої помилки, кажуть у Foreign Policy.

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Стратегія США знекровлює Україну і робить РФ сильнішою / Колаж: Главред, фото: 82 ОДШБр, УНІАН

Адміністрація президента США Джо Байдена взяла курс на стримування російсько-української війни у її поточних межах, намагаючись не допустити ескалації. Однак така стратегія має свої ризики та створює додаткові втрати для України. Про це йдеться у матеріалі Foreign Policy.

"Не дати війні вийти за межі кордонів України чи дорости до ядерної зброї – це те, як реагує адміністрація Байдена на російське вторгнення в Україну з самого початку", - зазначило видання.

Така політика обумовила обережність США у поставках озброєння Києву, внаслідок чого відбувалися постійні затримки в наданні необхідних систем. Як зазначає Foreign Policy, затримки не завжди пояснюються технічними чи логістичними причинами.

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"Щоб зберегти війну "малою", Вашингтон дуже жорстко зв’язав Київ у засобах ведення війни. Результатом є модель політично обраних обмежень щодо типу зброї та боєприпасів, що доставляються, кількості та швидкості допомоги, кількості українців, які пройшли навчання поводженню з критичною зброєю, та [обмеженого] дозволу на використання зброї", - йдеться у матріалі.

Прикладом таких обмежень є ситуація з ракетами Storm Shadow/SCALP, які Великобританія та Франція погодилися надати Україні, але США фактично заблокували можливість їх використання по цілях на території Росії.

Видання наголошує, що країни Східної Європи, які краще розуміють загрозу з боку Росії, критикують таку стратегію США. Вашингтон намагається "управляти ескалацією", проте удари українськими безпілотниками по цілях у Росії та операція у Курській області РФ не призвели до Третьої світової, що ставить під сумнів коректність цієї політики, підкреслює Foreign Policy.

"Зламаний алгоритм Вашингтона наражає Україну на небезпеки та втрати, яких можна уникнути, що обтяжить будь-який післявоєнний сценарій більшими витратами та ризиками. Ці небезпеки та втрати також загрожують всьому результату війни", - кажуть у виданні.

За словами журналістів, США зосередили свої зусилля переважно на на наземній війні, тоді як повітряна складова може стати вирішальною для кінцевого результату. Це підтверджується небажанням дозволити удари по російських аеродромах, що потенційно могло б змінити хід війни.

Загалом така обережність США не лише спричиняє більші втрати для України, але й дає Росії час адаптуватися та зміцнити свою армію.

"Управління ескалацією не в змозі забезпечити поразку Росії, а натомість створює ще більш небезпечну російську військову машину", - підсумували у публікації.

Що таке Foreign Policy? "Foreign Policy" — американський журнал, заснований у 1970 році. Висвітлює новини міжнародної політики. Тираж складає більше ста тисяч екземплярів та виходить щодва місяці. Видання також щорічно публікує власну версію списку 100 світових інтелектуалів, повідомляє Вікіпедія.

Дозвіл від США на удари по Росії - що відомо

Нагадаємо, США мають намір оголосити про дозвіл Україні завдавати удари углиб Росії, зокрема ракетами ATACMS.

Президент США Джо Байден не виключає, що Україні дозволять використовувати надану далекобійну зброю для ударів по цілях углиб Росії. Однак, за словами держсекретаря, остаточне рішення ще обговорюється в Білому домі.

Військовий експерт Олексій Гетьман заявив, що удари ракетами ATACMS по РФ матимуть суттєвий вплив на хід війни, адже необхідно знищувати не тільки військові об'єкти, але й заводи, де виробляється зброя.

Як повідомляв Главред, державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Леммі у середу, 11 вересня, прибули з візитом до Києва. Вони обговорять подальшу підтримку України для захисту від російської агресії.

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