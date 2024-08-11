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Росія все частіше застосовує ракети КНДР по Україні: про що це свідчить

Яна Ставська
11 серпня 2024, 18:49
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Окупанти відновили удари цими ракетами після пʼятимісячної перерви, наголосили аналітики.
Росія все частіше застосовує ракети КНДР по Україні: про що це свідчить
Росія атакує Україну ракетами з КНДР / Колаж Главреда. Фото: Defense Express, скріншот відео ДСНС

Російські окупанти все частіше застосовують по Україні північнокорейську балістику. Так, у ніч проти 11 серпня ЗС РФ випустили чергову партію ракет з Воронезької області.

Вони хоч і рідко досягають цілей, та становлять серйозну загрозу населенню, зауважили експерти Defense Express.

За словами експертів, Росія відновила удари цими ракетами після 5-місячної паузи. Ба більше, противник нарощує їхнє використання.

відео дня

Перший епізод їхнього застосування після тривалої паузи був зафіксований 31 липня. Тоді балістика КНДР не долетіла до цілей, далі - 6 серпня (одна з ракет розвалилась у повітрі).

"На цьому тлі можемо припустити, що цю паузу в 5 місяців ворог міг використати для робіт по доопрацюванню KN-23 або ж для напрацювання нової тактики використання цього озброєння для ударів по Україні", - вважають аналітики.

Що відомо про Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.

Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

Війна в Україні - вибухи сьогодні

Росія знову атакувала Україну ракетами і "Шахедами" у ніч проти 11 серпня. Вибухи прогриміли у передмісті Києва, у Сумській та Полтавській областях.

У Броварському районі Київської області внаслідок російської атаки троє людей отримали важкі поранення, є загиблі, з-поміж них — 4-річний хлопчик.

Попереднього разу Росія атакувала столицю дронами у середу, 7 серпня. Протиповітряна оборона працювала в районі Білої Церкви.

Крім того, Росія вчергове атакувала Суми ввечері, 11 серпня. Над містом здійнявся густий стовп чорного диму. Повітряні сили ЗСУ попереджали про те, що російська авіація наблизилася до українського кордону.

Як писав Главред, РФ отримала північнокорейські балістичні ракети із фугасним спорядженням, потужність яких складає до 1000 кілограмів у тротиловому еквіваленті. Максимальна дальність пуску становить до 650 кілометрів.

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