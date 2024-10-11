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РФ стягнула 200 одиниць техніки: Сирський розповів про найважчий момент війни

Марія Николишин
11 жовтня 2024, 14:04
2179
На той час керівництво думало, як утримати столицю, сказав Сирський.
РФ стягнула 200 одиниць техніки: Сирський розповів про найважчий момент війни
Сирський про найважчий момент війни / колаж: Главред, фото: Головнокомандувач ЗС України, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

На початку повномасштабної війни в Україні найважчим моментом була битва за Мощун – село в Бучанському районі Київської області. Тоді російські загарбники частково окупували населений пункт. Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у відео, яке опублікував Telegram-канал Генштабу ЗСУ.

"Це момент, коли Мощун фактично був частково окупований уже підрозділами російських десантників-морпіхів, а на лівому березі Десни на той час стояли в готовності до переправи близько 200 одиниць ворожої техніки", – розповів він.

За його словами, українські захисники побачили, що техніка противника почала виїжджати в бік Гостомеля.

відео дня

"Цей момент, напевно, був найважчий, який я пам'ятаю", – зізнався Сирський.

Він також додав, що на той час керівництво думало, як утримати столицю.

"А розуміння того, що ми можемо перемогти, прийшло трохи пізніше. Коли відбулися бої на Бориспільській трасі, коли ми розбили колону 6 танкового полку (РФ – ред.). Тоді противник втратив близько 30 одиниць техніки", – розповів головнокомандувач ЗСУ, який на початку повномасштабного вторгнення відповідав за оборону Києва.

Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, головний сержант роти ударних БпЛА Єгор Фірсов заявив, що агресорка Росія не погодиться на мирні перемовини, доки її окупанти досягають просувань на полі бою, а держава не вичерпає свої ресурси для ведення війни. Україна доб'ється успіху лише у тому випадку, якщо весь акцент буде зроблено на військовій складовій.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж повідомив, що Сили оборони України вирішили змінити стратегію ведення війни і тепер чітко й щодня б’ють по конкретних цілях на території країни-агресорки.

В той же час, речник Сил оборони півдня Владислава Волошина заявив, що російські окупанти можуть розпочати штурмові дії на Запорізькому напрямку орієнтовно через тиждень. Наразі ворог здійснює розвідувально-пошукові дії.

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