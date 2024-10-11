РФ стягнула 200 одиниць техніки: Сирський розповів про найважчий момент війни

На той час керівництво думало, як утримати столицю, сказав Сирський.

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Сирський про найважчий момент війни / колаж: Главред, фото: Головнокомандувач ЗС України, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

На початку повномасштабної війни в Україні найважчим моментом була битва за Мощун – село в Бучанському районі Київської області. Тоді російські загарбники частково окупували населений пункт. Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у відео, яке опублікував Telegram-канал Генштабу ЗСУ.

"Це момент, коли Мощун фактично був частково окупований уже підрозділами російських десантників-морпіхів, а на лівому березі Десни на той час стояли в готовності до переправи близько 200 одиниць ворожої техніки", – розповів він.

За його словами, українські захисники побачили, що техніка противника почала виїжджати в бік Гостомеля.

відео дня

"Цей момент, напевно, був найважчий, який я пам'ятаю", – зізнався Сирський.

Він також додав, що на той час керівництво думало, як утримати столицю.

"А розуміння того, що ми можемо перемогти, прийшло трохи пізніше. Коли відбулися бої на Бориспільській трасі, коли ми розбили колону 6 танкового полку (РФ – ред.). Тоді противник втратив близько 30 одиниць техніки", – розповів головнокомандувач ЗСУ, який на початку повномасштабного вторгнення відповідав за оборону Києва.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

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