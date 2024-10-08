Війська КНДР могли з'явитись в України: вже є перші втрати - Міноборони Південної Кореї

В Міноборони Південної Кореї визнали, що повідомлення про втрати військ КНДР в Україні найімовірніше відповідають дійсності.

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КНДР могла направити війська в окуповані Росією регіони України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен заявив, що КНДР, ймовірно, відправила своїх військових до окупованих Росією регіонів України для підтримки її військових дій. Про це він повідомив під час виступу в парламенті, коментуючи інформацію ЗМІ про загибель північнокорейських офіцерів біля Донецька. Про це повідомляє Korea Times.

"Оскільки Росія і Північна Корея підписали схожий на військовий альянс договір про взаємну оборону, можливість такого розгортання персоналу регулярних збройних сил Пхеньяна на підтримку Москви є високоймовірною", – сказав Кім.

Він пояснив, що таку оцінку зроблено з огляду на поглиблення співпраці між КНДР та Росією, яке підтверджує стратегічне партнерство, укладене лідерами двох країн у червні, що включає положення про взаємну оборону.

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"Враховуючи це, нещодавні повідомлення про втрати північнокорейських військ на окупованій Росією території поблизу східноукраїнського міста Донецьк із високою ймовірністю можуть відповідати дійсності", - зазначив міністр.

Порівняння потенціалу Півдденної Кореї та КНДР / Інфографіка: Главред

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Роль КНДР у війні в Україні - що відомо про допомогу КНДР для Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, що присутність військових КНДР на Донеччині пов'язана з необхідністю контролю за північнокорейською зброєю, яку вони постачають Росії. Зазначається, що ця зброя низької якості, що потребує відповідного нагляду.

За даними The Times, Північна Корея забезпечує Росію половиною артилерійських снарядів, які застосовуються проти України, хоча ці снаряди відзначаються низькою точністю.

Представник ВМС Дмитро Плетенчук додав, що для зменшення можливостей Росії слід перервати логістичні шляхи постачання з КНДР.

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