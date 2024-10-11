У Криму 'логістичне пекло': вибухи на нафтобазі призвели до паливного колапсу

Знищення нафтобази у Феодосії призвело до хаосу в логістиці російських військ у Криму.

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У ворога критичні проблеми з паливом / Коллаж: Главред, фото скриншот из видео

У тимчасово окупованому росіянами Криму почався серйозний дефіцит палива для загарбницьких військ РФ. Про це повідомляють партизани руху "Атеш".

Дефіцит пального виник через руйнування нафтобази в Феодосії.

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"Після знищення нафтобази у Феодосії росіяни потрапили в логістичне пекло", — пишуть партизани.

Агенти руху "Атеш" фіксують активні пересування військових бензовозів по всьому Криму.

За словами партизанів, росіяни масово створюють мобільні заправні станції, однак, боячись нових ударів, постійно змінюють місця дислокації.

"Вище командування РФ дало розпорядження обмежити перебування точок зберігання палива одному місці трохи понад 10-12 годин.", - йдеться в повідомленні "Атеш".

Така ситуація, підкреслюють в Атеш, демонструє, що руйнування об'єктів такого масштабу критично позначається як на забезпеченні військ загарбників, так і на виконанні бойових завдань.

Дивіться відео, як ворог в Криму зіткнувся зі значними проблемами з паливом:

Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Вибухи у Феодосії - останні новини

Як писав Главред, у ніч проти понеділка, 7 жовтня, Сили оборони України уразили морський нафтовий термінал у Феодосії у тимчасово окупованому Криму. На нафтобазі, яка забезпечує армію РФ, спалахнула пожежа. Як відомо, саме цей термінал у Феодосії є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які забезпечували потреби російської армії.

Експерт Роман Світан уточнив, що удар ЗСУ по терміналу в Феодосії є необхідним заходом, оскільки інакше ніяк не можна знизити потік нафтопродуктів у Криму. Важливо знищувати всі російські нафтові термінали, зокрема й Новоросійський.

Головний редактор Defense Express Олег Катков ще раніше прогнозував, що внаслідок удару БПЛА по нафтобазі у Феодосії будуть проблеми з пальним.

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