Армія Путіна маневрує на Харківщині: у ЗСУ розкрили деталі

Обстановка на Харківському напрямку залишається складною, Сили оборони відбивають атаки окупантів.

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Росіяни готуються до українських штурмів у районі Глибокого - ОТГ "Харків" / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр, Генштаб ЗСУ (ілюстративне фото)

Російські загарбники на стику Харківської та Білгородської областей намагаються знайти вигідну ділянку для переміщення своїх позицій. У районі Глибокого ворог готується до українських штурмів, а у Вовчанську намагається відновити сили. Про це заявили в оперативно-тактичній групі "Харків".

Як повідомили в ОТУ "Харків", у районі населеного пункту Муром на Білгородщині окупанти шукають можливості для переміщення своїх позицій.

"У районі населеного пункту Муром окупанти намагалися провести рекогносцировку місцевості з метою пошуку більш вигідної ділянки для переміщення позиції своїх підрозділів", - сказали військові. відео дня

Район Глибокого

Неподалік від Глибокого ворог приводить у боєготовність свої вогневі та протитанкові засоби в очікуванні штурмів з боку української армії.

Ситуація у Вовчанську

У Вовчанську росіяни намагаються відновити боєздатність своїх штурмовиків групи "Шторм". Встановлено переміщення ворожого особового складу, медикаментів і провізії, щоб заповнити втрати.

Коротко про Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Бої на Куп'янському напрямку - новини за темою:

На Куп'янському напрямку загострилася ситуація. В Інституті вивчення війни припустили, що окупанти зайшли до Петропавлівки і ведуть бої на півночі населеного пункту. Петропавлівка розташована за декілька кілометрів від Куп'янська.

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