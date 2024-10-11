Армія Путіна маневрує на Харківщині: у ЗСУ розкрили деталі

Російські загарбники на стику Харківської та Білгородської областей намагаються знайти вигідну ділянку для переміщення своїх позицій. У районі Глибокого ворог готується до українських штурмів, а у Вовчанську намагається відновити сили. Про це заявили в оперативно-тактичній групі "Харків".
Як повідомили в ОТУ "Харків", у районі населеного пункту Муром на Білгородщині окупанти шукають можливості для переміщення своїх позицій.
"У районі населеного пункту Муром окупанти намагалися провести рекогносцировку місцевості з метою пошуку більш вигідної ділянки для переміщення позиції своїх підрозділів", - сказали військові.відео дня
Район Глибокого
Неподалік від Глибокого ворог приводить у боєготовність свої вогневі та протитанкові засоби в очікуванні штурмів з боку української армії.
Ситуація у Вовчанську
У Вовчанську росіяни намагаються відновити боєздатність своїх штурмовиків групи "Шторм". Встановлено переміщення ворожого особового складу, медикаментів і провізії, щоб заповнити втрати.
Що за місто Вовчанськ?
Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.
Бої на Куп'янському напрямку - новини за темою:
На Куп'янському напрямку загострилася ситуація. В Інституті вивчення війни припустили, що окупанти зайшли до Петропавлівки і ведуть бої на півночі населеного пункту. Петропавлівка розташована за декілька кілометрів від Куп'янська.
Війська РФ ставлять перед собою "завдання" щодо виходу до східного берега річки Оскіл у Куп'янському районі, вважають аналітики Інституту вивчення війни. За їхніми оцінками, ворог прагне побудувати оборону вздовж річки, щоб звільнити підрозділи і перекинути їх на інші напрямки фронту.
У Силах оборони назвали дві цілі окупантів на Куп'янщині: вихід до Оскола та нарощування можливостей для просування до Куп'янська-Вузлового. Українські війська відбивають ворожі атаки.
Інші новини:
- Під загрозою Харків і Суми: Іран передав РФ 200 балістичних ракет - Times
- РФ готується до нового наступу на Харків, ворог підтягнув нові підрозділи - командир
- Війська РФ "хочуть" взяти райони Харкова під вогневий контроль, очікується загострення
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред