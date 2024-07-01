Південна Корея може перекинути війська до України: яка загроза від КНДР

Військовий експерт повідомив, що партнери України мають жорстко відреагувати у випадку перекидання підрозділів КНДР на лінію фронту.

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Корея може перекинути свої підрозділи до України / колаж: Главред, фото: militaryarms.ru, УНІАН

Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих вважає, що у випадку якщо КНДР буде перекидати свої війська на лінію фронту, то Південна Корея може також перекинути свої підрозділи до України.

"Поява на фронту будь-яких підрозділів збройних сил Північної Кореї потребуватиме більшої уваги. Річ у тому, що під інженерними підрозділами з КНДР можуть маскувати частини, які будуть виконувати інші завдання. Зокрема, тих, які б могли отримати досвід ведення реальних бойових дій", - пояснив Рябих в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами експерта, партнери України мають жорстко відреагувати у випадку перекидання підрозділів КНДР на лінію фронту.

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"Зараз ще не можна підтвердити інформацію, що Північна Корея збирається перекидати свої військові підрозділи до України. Втім, якщо це станеться, то має стати обʼєктом жорсткої відповіді з боку наших партнерів. Мені здається, що при появі військових КНДР на території України, то не лише інструктори НАТО мають бути перекинуті на лінію фронту. Я не виключаю, що навіть Республіка Корея може перекинути свої війська на територію України, якщо Кім Чен Ин наважиться перекинути свої підрозділи на "лінію фронту на боці РФ", - додав він.

Хто такий Валерій Рябих? Валерій Рябих - директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, редактор спеціалізованого інформаційного Інтернет-порталу Defence-UA.com. Інженер-механік, магістр міжнародного права, пише DE.

Нагадаємо, що в ISW розкрили, що КНДР у липні відправить війська в Україну. КНДР щорічно отримуватиме від Росії до 115 мільйонів доларів, якщо відправить до України три-чотири інженерні бригади, яких у країні близько десяти.

У США відповіли на можливе відправлення військ КНДР в Україну. Поглиблення військового союзу між Пхеньяном і Москвою дало привід для чуток про те, що РФ може попросити КНДР виділити війська для допомоги у війні в Україні.

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