Іран і КНДР передають РФ 'летальну допомогу' проти Україні: в ISW назвали загрози

Експерти Інституту вивчення війни вказують на те, що Росія поглиблює відносини з Іраном і Північною Кореєю, які надають РФ летальну допомогу для війни в Україні.
Аналітики повідомили у звіті ISW, що Росія продовжує поглиблювати двосторонні відносини з Іраном і Північною Кореєю в обмін на надання летальної допомоги російським військовим для використання її в Україні.
Іранське державне інформаційне агентство Mehr News Agency повідомило, що Іран запустить свої супутники "Ход-Ход" і "Косар" на низьку навколоземну орбіту з невстановленої російської станції в жовтні 2024 року.
Агентство Bloomberg повідомило, що валовий внутрішній продукт Північної Кореї зріс на 3,1% у 2023 році порівняно з 2022 роком після щорічного скорочення з 2019 року.
За оцінками Банку Південної Кореї, важка та хімічна промисловість Північної Кореї, зокрема виробництво заліза, сталі, міді, нікелю та алюмінію, зросли найбільше у 2023 році - на 8,1%.
Міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік раніше заявляв, що постачання Росією продовольства до Північної Кореї в обмін на зброю допомогло Північній Кореї стабілізувати ціни і, ймовірно, стимулювало внутрішнє виробництво в Північній Кореї.
Крім того, за повідомленнями, Північна Корея передала Росії до 4,8 мільйона артилерійських снарядів, а Іран поставив до Росії безпілотники Shahed-136/131 та їхні компоненти.
Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?
Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.
Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.
Нагадаємо, що КНДР може допомогти армії РФ таємно пробиратися до позицій ЗСУ. Полковник запасу Олег Жданов заявив, якщо Північна Корея відправить в Україну інженерні війська, то для нашої країни це може мати серйозні негативні наслідки.
У Євросоюзі висунули дві вимоги Китаю щодо війни Росії проти України. Зокрема, чиновник ЄС розповів про стурбованість ситуацією з підтримкою Китаєм "загарбницької війни Росії проти України, яка негативно впливає на відносини між ЄС і Китаєм".
Більше військових новин:
- Як ООН ігнорує пряму участь КНДР у війні на боці РФ
- США, Японія та Південна Корея створили "азійську версію НАТО": КНДР в паніці
- Південна Корея може перекинути війська до України: яка загроза від КНДР
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред