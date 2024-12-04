Працювати або додому: Шольц зробив несподівану заяву про українців у Німеччині

Зеленський і Шольц обговорили питання працевлаштування українців у Німеччині.

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Шольц закликає українських біженців шукати роботу або повертатися додому / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Головне із заяви Шольца:

Шольц закликав безробітних українців у Німеччині шукати роботу або повертатися до України

Німеччина має створити умови для працевлаштування біженців

Зеленський запропонував створити установу для працевлаштування або повернення українців

Безробітним українцям, які перебувають у Німеччині, потрібно шукати роботу або повертатися на батьківщину. Зеленський пропонує створити спеціальну установу для працевлаштування українців. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час урядових слухань у Бундестазі, пише ntv.

За його словами, Німеччина повинна забезпечити належні умови для українських біженців та інших мігрантів, щоб вони могли знайти роботу після завершення курсу вивчення мови та інших адаптаційних заходів.

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"Занадто багато з них перебувають тут вже так довго, що їм пора починати працювати", - сказав Шольц.

Канцлер також наголосив, що попередні ініціативи, спрямовані на стимулювання зайнятості серед українських біженців, не дали бажаного результату, і тому необхідні нові кроки. Він повідомив, що він "дуже докладно" говорив про це під час нещодавньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Він сказав мені, що хоче створити українську установу в Німеччині та Польщі, яка буде підтримувати українців у поверненні або працевлаштуванні в Німеччині, щоб ми могли працювати разом у цьому напрямку", - додав Шольц.

Українські біженці за кордоном - останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що держава не буде тиснути на громадян, які виїхали за кордон після початку війни, щоб змусити їх повернутися. Президент також закликав українців за кордоном підтримувати країну, працювати в оборонній промисловості та платити податки.

Також міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом запропонував перенаправити соціальні виплати для українців у Німеччині безпосередньо в Україну.

Як повідомляв Главред, ірландські високопосадовці розробляють пропозиції, згідно з якими з 3 березня 2025 року українські біженці, які прибувають до країни, не отримуватимуть державного житла. Першочергово виселяти будуть тих українців, які живуть у державному житлі найдовше.

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Хто такий Олаф Шольц? Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія. 19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

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