Зеленський видав заяву про біженців, які виїхали за кордон: що буде з ними

Володимир Зеленський розповів, що Україна потребує повернення біженців та їхньої допомоги.

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Що буде із біженцями із України / колаж: Главред, фото: УНІАН, ОПУ

Ключові тези Зеленського:

Україна не буде тиснути на людей до повернення в Україну

Президент закликає українів діяти за кордоном

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що держава не тиснутиме на громадян, які виїхали за кордон після початку повномасштабної війни, задля їхнього повернення.

Зеленський зазначив, що Україна потребує повернення біженців та їхньої допомоги. Водночас він заявив, що Україна не може тиснути та спонукати людей до повернення.

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"Я можу дуже голосно закликати наших українців, які перебувають за кордоном, приїжджати й допомагати, працювати в оборонній промисловості, допомагати нашим солдатам, платити податки, підтримувати Україну", - сказав президент у інтерв'ю представникам ЗМІ країн Північної Європи.

Він додав, що у всіх українців складалися різні ситуації. Багато громадян мали серйозні причини для виїзду за кордон. Йдеться, зокрема, про пенсіонерів, дітей, сімей загиблих військових та інших.

Біженці з України за кордоном - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Польща пропонує змінити систему допомоги. На нещодавній зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував, щоб соціальна допомога для українців у Німеччині була направлена безпосередньо в Україну.

Одна з країн ЄС ввела нові обмеження для українських біженців. Відомо, що українські біженці можуть отримати тимчасовий захист відповідно до директиви, що дозволяє їм проживати та працювати в країнах ЄС. Однак у березні 2026 року термін дії цієї директиви завершується.

Демограф Олександр Гладун здивував несподіваним розкладом про біженців з України. Він розповів про те, що у країнах Європи можливий так званий подвійний облік, зумовлений тим, що нашим громадянам дозволили вільно переміщатися по всіх країнах.

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