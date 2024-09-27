УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Норвегія припинить автоматично надавати притулок біженцям з 6 областей України - RTE

Руслана Заклінська
27 вересня 2024, 18:35
259
Українські біженці створюють значне навантаження на житловий сектор, систему охорони здоров’я та освіти, заявила міністр юстиції Норвегії.
Норвегія припинить автоматично надавати притулок біженцям з 6 областей України - RTE
Норвегія не надаватиме притулок низці українських біженців / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Норвегія припинить автоматично надавати притулок українським біженцям, які прибувають із західних областей України. Заявки розглядатимуться в кожному випадку окремо. Про це пише RTE.

Як зазначило видання, в індивідуальному порядку розглядатимуть запити про притулок осіб, що прибувають з Львівської, Волинської, Тернопільської, Рівненської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. У Норвегії вважають ці регіони безпечними, оскільки вони знаходяться далеко від лінії фронту.

Таке рішення зумовлене необхідністю зменшити навантаження на соціальні системи Норвегії. Наразі в країні, яка має населення 5,6 мільйонів осіб, вже перебуває близько 85 тисяч українських біженців. Велика кількість біженців створює значне навантаження на житловий сектор, систему охорони здоров’я та освіти.

відео дня

"Ми не можемо прийняти непропорційну частку переміщених осіб порівняно з аналогічними країнами, такими як скандинавські країни", - заявила на пресконференції міністр юстиції Емілі Енгер Мель.

Окрім того, Мель зауважила, що серед українських біженців зростає частка чоловіків призовного віку. Водночас Україні необхідні солдати для захисту країни.

Які країни ЄС обирають українські біженці?

За інформацією Євростату, найпопулярнішими напрямками для українських біженців стали:

  • Німеччина, яка прийняла найбільше осіб (1 235 960 або 28,9% від загальної кількості в ЄС);
  • Польща, де знайшли притулок 955 110 осіб (22,3%);
  • Чехія, яка прийняла 369 330 біженців (8,6%).

Українські біженці в Європі - новини за темою

Нагадаємо, у Польщі, за даними українського МЗС, проживає близько 300 тисяч українців призовного віку, а загалом за кордоном — майже мільйон військовозобов'язаних. У зв'язку з цим міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав країни ЄС припинити соціальні виплати для цієї категорії громадян, наголошуючи, що такі виплати шкодять обороноздатності та економічній стабільності України.

Напередодні німецький канцлер Олаф Шольц звернувся до українських біженців, які перебувають у Німеччині, і закликав їх активніше шукати роботу. Шольц підкреслив, що багато українців продовжують отримувати допомогу від держави, хоча повинні працювати.

Як повідомляв Главред, у Європейському Союзі наразі неможливо впровадити диференційований підхід до українських біженців на основі статі, віку чи військовозобов’язаності. Єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон пояснила, що це суперечить Директиві про тимчасовий захист.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні беженцы Норвегія
Реклама

Головне за день

Зеленський спробував підіграти обом партіям: Ігор Рейтерович - про візит до США

Зеленський спробував підіграти обом партіям: Ігор Рейтерович - про візит до США

21:06 Інтерв'ю
Україну накриє прохолода і сильні зливи: погода на вихідних різко зміниться

Україну накриє прохолода і сильні зливи: погода на вихідних різко зміниться

20:24 Синоптик
Є важливі результати: Трамп провів переговори із Зеленським - про що домовились

Є важливі результати: Трамп провів переговори із Зеленським - про що домовились

19:42 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп Таро на жовтень 2024: Козерогам - прибуток, Водоліям - суперможливість, Рибам - удача 17467

Гороскоп Таро на жовтень 2024: Козерогам - прибуток, Водоліям - суперможливість, Рибам - удача

Гороскоп на завтра 28 вересня: Близнюкам - дивовижний успіх, Рибам - небезпека 10851

Гороскоп на завтра 28 вересня: Близнюкам - дивовижний успіх, Рибам - небезпека

З чистої сторінки: 4 знаки зодіаку, які почнуть новий розділ життя в жовтні 7816

З чистої сторінки: 4 знаки зодіаку, які почнуть новий розділ життя в жовтні

Творить дива: для чого французи висипають сіль у раковину 7715

Творить дива: для чого французи висипають сіль у раковину

Останні новини

21:06

Зеленський спробував підіграти обом партіям: Ігор Рейтерович - про візит до США

21:02

Зручний момент: чи може Китай відібрати в РФ свої історичні землі - РозумнийВідео

20:32

Нові ідеї та найграндіозніша атака: астролог назвав важливі дні для кар'єри у жовтніВідео

20:24

Україну накриє прохолода і сильні зливи: погода на вихідних різко зміниться

19:58

Як легко і швидко помити натяжну стелю: спосіб на замітку господиням

Україну накриє різке похолодання: синоптик Птуха здивувала прогнозомУкраїну накриє різке похолодання: синоптик Птуха здивувала прогнозом
19:56

Арестович знову "влип у скандал" використавши фото блогерки: в чому причина

19:42

Є важливі результати: Трамп провів переговори із Зеленським - про що домовились

19:42

Україну накриють сильні дощі: названо дату сильного похолодання

19:34

"Послання для тиранів з Тегерану": Ізраїль жорстко пригрозив Ірану в залі ООН

Реклама
19:32

"Він не прикинувся дурником": Трамп несподівано почав розхвалювати ЗеленськогоВідео

19:10

Про зустріч Трампа і ЗеленськогоПогляд

18:58

На колінах: Лорак отримала обручку від свого йога-бойфрендаВідео

18:55

Як заточити ножиці на точильному камені: легкий спосіб, про який забуваютьВідео

18:37

Програш у війні коштуватиме Путіну влади: експерт описав невтішний сценарій для диктатораВідео

18:35

Норвегія припинить автоматично надавати притулок біженцям з 6 областей України - RTE

18:34

Аль Пачіно, який сильно здав, відзначив день народження своєї молодої коханоїВідео

18:32

Вибори в США: що чекатиме Україну в разі перемоги Трампа або Гарріс - РозумнийВідео

18:21

Оновлення в застосунку "Резерв+": українцям розповіли, який сервіс з’явиться

18:15

Топ-5 фраз, яких треба уникати: психологи сказали, як підтримати військового у листуванніВідео

17:37

У Кривому Розі зросла кількість загиблих: під завалами ще можуть перебувати людиФото

Реклама
17:34

"Шоу жахів триває": Трамп відповів на слова Гарріс про "капітуляцію України"

17:32

Зеленський зустрівся з Трампом у Нью-Йорку: перші заяви

17:28

Відбувся суд у справі Соловій та її публічних матюків: що вирішили

17:07

Можуть закінчитись провалом: які найгірші дні для подорожей в жовтні 2024 - астрологВідео

17:05

"Проблема номер один" для ЗСУ на фронті: названо найефективнішу зброю РФ

17:05

Уся Україна "червона": РФ запустила ракети Кинджал - прогриміли перші вибухи

17:02

Повне витіснення ЗСУ з Курської області: експерт відповів, чи вдасться це РФ

17:00

2 суворі заборони: що не можна робити 28 вересня - прикмети

16:54

Померла зірка Гаррі Поттера і "Абатство Даунтон"

16:46

За що можна сварити собаку: кінолог дав поради, як виховати вірне цуценя

16:36

Все залежатиме від "балів": в Україні розраховуватимуть пенсії по-новому

16:31

Підірвали танки й БМП: розгром колони РФ із десантом під Куп'янськом потрапив на відеоВідео

16:29

Як видалити чорний наліт в унітазі: простий, але дуже хороший спосібВідео

16:20

Наступ РФ обернувся провалом: ЗСУ залучають резерви на важливому напрямку - Bild

16:17

"Ніщо не завадить": Кадиров може вирішити "відцапати" Північний Кавказ - експерт

16:15

Євген Кот сильно захворів і назвав діагноз: що сталося

16:14

Вже з 1 жовтня: кому нараховуватимуть субсидію на комуналку по-новому

15:53

Контрнаступ на одному з напрямків: Світан спрогнозував перелом на початку жовтня

15:52

Вплине на ситуацію на фронті у жовтні: РФ постала перед важким вибором - розвідка

15:49

Позиція Путіна ослабла, він вдався до нових погроз, бо на фронті все йде погано – Жирнов

Реклама
15:35

Про це знають одиниці: як перевірити знос батареї на Android

15:29

"Бої за кожне місто": війна затягнеться на 10 років – Вучич дав сумний прогноз

15:23

Зеленський повернеться без дозволу США на удари вглиб РФ - The Times

15:11

"РФ дивиться на Україну": для чого Путін збільшив чисельність армії - РозумнийВідео

14:35

"Це буде логічно": експерт сказав, коли РФ відмовиться від планів загарбання УкраїниВідео

14:30

Потужні дощі й пронизливий вітер: які області України накриє холодна погода

14:25

"Україна не повинна чинити опір РФ": Орбан відповів на зашквар свого радника

14:24

"Завершення війни у 2025 році": в США описали сценарій, яким чином настане мир

14:17

Чим відмити плитку від бруду, що в'ївся: хороший і дуже ефективний спосібВідео

14:00

Гороскоп на жовтень від Влада Росса: Водолію – невідворотний успіх, Терезам – чорна смугаВідео

^
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПрогноз погодиМагнітні бурі
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоГоловоломкиУкраїнська мова з АвраменкомТести по картинціУсе про шоу-бізнесОптичні ілюзіїНародні прикмети
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти