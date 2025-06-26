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Путінські олігархи збунтувалися через ризик банкрутства "оборонки": дані СЗР

Руслана Заклінська
26 червня 2025, 17:25
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У ЗМІ поширюються чутки про можливу відставку голови Центробанку Набіулліної.
Путінські олігархи збунтувалися через ризик банкрутства 'оборонки': дані СЗР
Путінські олігархи незадоволені політикою Центробанку / Колаж: Главред, фото: freepik.com, скріншот з YouTube

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  • Конфлікт між Центробанком і бізнес-елітою свідчить про кризу в економіці РФ

У Росії зростає напруга між великим держбізнесом і Центробанком через фінансові втрати, спричинені жорсткою монетарною політикою. Навіть зниження облікової ставки з 21% до 20% не зменшило критику з боку підприємницької верхівки, наближеної до лідера РФ Володимира Путіна. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Особливо різко висловився голова державної корпорації "Ростех" Сергій Чемєзов. Він звинуватив Центробанк у створенні економічних умов, що знижують рентабельність виробництва, зокрема у сфері високих технологій.

За його словами, корпорація змушена була відмовитися від будівництва трьох із п’яти запланованих "зелених" електростанцій, а також зазнає труднощів з експортом продукції подвійного призначення. Чемєзов раніше навіть погрожував зупинкою поставок ППО, авіації та кораблів за кордон через ризик банкрутства низки оборонних підприємств.

"Показово, що ЦБ РФ підняв ставку до рекордних значень у жовтні 2024 року, тоді як заводи, про які йдеться, мали запрацювати ще 2022 року", - зауважили у розвідці.

До критики Центробанку приєдналися й інші ключові гравці російської економіки. Міністр фінансів Антон Сілуанов і власник "Северстали" Олексій Мордашов публічно підтримали вимоги перегляду облікової політики. Навіть Герман Греф (голова "Сбербанка") та Ігор Шувалов (керівник "ВЭБ.РФ"), які раніше демонстрували лояльність до політики регулятора, нині публічно критикують Центробанк.

У медіа та ділових колах активно ширяться чутки про можливу відставку голови Центробанку Ельвіри Набіулліної. Серед кандидатів на заміну звучить ім’я Петра Фрадкова – голови "Промсвязьбанка" та сина колишнього директора російської зовнішньої розвідки.

"Акцентування уваги на високій обліковій ставці, як гальма для розвитку економіки, свідчать про спроби близького оточення Путіна перекласти відповідальність за провал імпортозаміщення та падіння прибутковості виключно на Центробанк. Конфлікт між фінансовим регулятором та бізнес-елітою демонструє системну кризу в російській економіці, що посилюється тиском санкцій і внутрішніми структурними дисбалансами", - зазначили у СЗР.

Економічна ситуація в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, російська економіка увійшла в глибокий застій і не демонструє реального розвитку, заявили аналітики ЦМАКП. Зростання зосереджене лише в нафтосекторі, тоді як цивільна промисловість щомісяця скорочується.

Також на Петербурзькому економічному форумі чиновники РФ обережно коментували стан економіки, уникаючи прямої критики. Однак, за словами економіста Івана Уса, в країні вже фіксується спад виробництва, зокрема і у військовій сфері. Міністр економіки РФ визнав наближення рецесії.

Крім цього, Росію могли б справді вразити лише повне торговельне ембарго та перекриття морських проток, заявив експерт Володимир Горбач. Проте Захід не готовий до таких радикальних кроків. Санкції виснажують РФ, але не є вирішальними у війні.

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Що таке Служба зовнішньої розвідки?

Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) створена в 2004 році на базі Департаменту розвідки і розвідпідрозділів регіональних органів Служби безпеки України для здійснення розвідувальної діяльності в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній і екологічній сферах, участі у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, забезпечення безпеки установ і громадян України за кордоном. Керівник СЗР входить до складу Ради національної безпеки і оборони України і підпорядковується безпосередньо Президентові України, пише Вікіпедія.

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