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"Пекельні санкції": експерт пояснив, як Захід може "задушити" економіку РФ

Олексій Тесля
17 червня 2025, 12:46
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Економічні санкції дійсно могли б серйозно вплинути на РФ, вважає Володимир Горбач.
Санкції
США можуть ввести нові санкції / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяв Горбача:

  • На Росію мало бути накладено повне торговельне ембарго
  • Захід може повністю перекрити морські протоки для РФ

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач прокоментував питання про те, чи можуть санкції вплинути на країну-агресора РФ.

"За великим рахунком, економічними санкціями, які дійсно могли б серйозно вплинути на Росію, мало б бути повне торговельне ембарго. Це могло б включати, наприклад, повне перекриття морських проток - між Данією і Швецією, Босфору і Дарданелл у Туреччині", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Однак, за словами експерта, навіть якби це і сталося, у РФ однаково залишалися б північні порти: Архангельськ, Мурманськ, і порти Далекого Сходу, які, найімовірніше, залишалися б відкритими.

"Але навіть до такого кроку Захід не готовий. Ми вже спостерігаємо санкційну політику Заходу фактично 10 років - з 2014 року. Вони вводять санкції, постійно погрожують "пекельними" або ще більш "пекельними". Так, це послаблює і виснажує Росію, і без них нам було б набагато важче. Це факт. Але, на превеликий жаль, санкції не є вирішальним фактором у цій війні", - зазначив він.

Співрозмовник уточнив, що конфлікт перетворюється на війну на виснаження, яка є вкрай невигідною для всіх її учасників - і для України теж.

"Набагато ефективніше було б надати Україні масштабну оборонну допомогу. Це створило б паритет на лінії фронту і зробило б подальше ведення війни безглуздим для держави-агресора. Вони були б змушені шукати вихід", - пояснив він.

санкции
/ Главред

Горбач додав, що поки цього не відбувається, Кремль покладається на саботаж з боку Дональда Трампа і блокування американської допомоги Україні.

"Вони розраховують, що через місяць, два, три, ситуація зміниться на їхню користь, і Україна виснажиться першою. Їхня ставка саме на це. Наша ставка - зворотна: протриматися до того моменту, коли виснажиться РФ", - резюмував він.

Дивіться відео - інтерв'ю Володимира Горбача:

Санкції проти РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Трамп може ввести нові санкції проти РФ. Обмеження, ймовірно, не включатимуть нові банківські санкції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що контакти Європи і США щодо санкцій проти РФ повністю провалилися. Переговори зі США про спільну боротьбу з ухиленням Москви від санкцій провалилися.

Як писав Главред, Трамп не виключає можливість введення нових тарифів проти країни-агресора Росії як засіб тиску для досягнення миру.

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Хто такий Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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санкції проти Росії Володимир Горбач
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