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Економіка на межі зупинки: Кремль попередили про катастрофу, як при розвалі СРСР

Даяна Швець
18 червня 2025, 13:50
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Аналітики стверджують, що, попри формальну відсутність рецесії, Росія поступово занурюється у тривалу економічну стагнацію.
Путин, экономика РФ
В Росії падає експорт і споживання / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко про звіт ЦМАКП:

  • Російська економіка перебуває в стані "економіки стагнації", а не просто рецесії
  • Формальне зростання ВВП не супроводжується реальним економічним пожвавленням

Російська економіка опинилася в стані глибокого застою і вже не демонструє ознак реального розвитку. Такий висновок зробили експерти Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП), який традиційно співпрацює з державними структурами.

Хоч деяке пожвавлення помітне у сферах, пов’язаних з нафтовидобутком і торгівлею, загальна ситуація в інших секторах промисловості (особливо в неенергетичному і цивільному) залишається песимістичною.

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Обробні галузі, які не входять до військово-промислового комплексу, щомісяця скорочують обсяги виробництва на 0,7%, і жодних ознак стабільного зростання не зафіксовано.

Аналітики вказують, що в економіці все менше ознак життєздатності. Відновлення ВВП виглядає штучним, оскільки воно не підкріплене активністю в інвестиціях, промисловості чи споживанні.

Імпорт трохи підріс через міцний рубль, але експорт і внутрішній попит падають. Продажі автомобілів у першому кварталі 2025 року різко скоротились, а високі кредитні ставки фактично знищують споживчі ринки.

Колишні драйвери зростання - зростання доходів населення, активне споживання, будівництво житла, імпортозаміщення вже не працюють. Структура ВВП змінюється: частка інвестицій падає, а зарплатна частина зростає, що скорочує перспективи для майбутнього розвитку.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Незважаючи на незначне покращення індексу PMI у промисловості, позитивний ефект виявився нетривалим. Підвищення доходів населення відбувається за рахунок державних витрат, а не через реальне економічне зростання.

Бізнес-сектор теж реагує на ситуацію обережно: підприємства скорочують грошові резерви, мінімізують оборотні фонди та уникають інвестицій. У деяких галузях прибутковість уже нижча за рівень вартості капіталу, що робить інвестиції безглуздими.

Аналітики ЦМАКП, як висновок, констатують: Росія перебуває в стані економічної стагнації. Це - результат війни, санкцій, пріоритету оборонного сектору над цивільним виробництвом та згортання ринкових принципів. Країна наближається до економічного сценарію, схожого на кінець радянської епохи.

Крах економіки РФ - що кажуть експерти

Як розповідав Главред раніше, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов висловлював думку, що соціальний вибух в РФ близько. Експерт звертає увагу, що що наслідки переведення економіки РФ на військові рейки не найсвітліші.

Окрім цього, Жданов продовжує, що процес знищення Росії прискорить посилення санкцій від партнерів України та закручування гайок. Водночас відключення від SWIFT і припинення припливу валюти за енергоносії обвалять фінансову систему. Таким чином росіяни "схлопнуться протягом місяців", вважає Жданов.

Похмурий прогноз для економіки Путіна. дав також і економічний експерт Тарас Загородній. На його переконання, Кремлю не варто сподіватися на позитивні для себе варіанти, адже глобальна рецесія вже почалася і на Росію чекають складнощі.

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Що таке ЦМАКП?

Центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП) - це російський аналітичний центр, який займається дослідженням і прогнозуванням макроекономічних тенденцій. Він відомий тим, що традиційно близький до уряду і Кремля, а його огляди і доповіді часто відображають погляд на економічну ситуацію зсередини владних кіл Росії.

Основні напрямки діяльності ЦМАКП включають:

  • Моніторинг поточних макроекономічних процесів в економіці Росії.
  • Макроекономічні дослідження і прогнозування, включно з розробленням сценарних прогнозів розвитку економіки.
  • Аналіз найважливіших тенденцій у різних секторах економіки, таких як державні фінанси, грошово-кредитна політика, зовнішня торгівля, промислове виробництво, споживання та інвестиції.
  • Розробка рекомендацій у сфері економічної політики для органів влади Російської Федерації та великих компаній.

ЦМАКП регулярно публікує звіти та аналітичні записки, в яких оцінюється стан російської економіки, виявляються ризики і пропонуються можливі шляхи розвитку. Його аналітичні матеріали часто цитують у російських і міжнародних ЗМІ, оскільки вони дають уявлення про точку зору, близьку до офіційної, але при цьому можуть містити досить критичні оцінки.

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