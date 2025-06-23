Визнало навіть коло Путіна: війна затягує економіку РФ в неминучу прірву

Дедалі частіше звучать думки, що без зупинки бойових дій країна може зануритись у масштабну економічну кризу.

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Що приховують економічні звіти в Росії / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Про що сказав економіст:

Чому Росія наближається до глибокої економічної кризи

Як форум у Петербурзі показав слабкість російської економіки

На Петербурзькому міжнародному економічному форумі, що проходив з 18 по 21 червня, чиновники з різних державних структур Росії давали оцінку економічній ситуації в країні. Більшість коментарів були обережними, адже спеціалісти уникають відвертих оцінок. Проте, як розповів 22 червня в ефірі телеканалу FREEДОМ економіст Іван Ус, у країні спостерігається зниження темпів виробництва, включно з військовою промисловістю.

Під час форуму міністр економіки РФ заявив, що країна перебуває на порозі економічного спаду.

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"Він не підтвердив, але визнав, що рецесія близька. Про це, до речі, говорять багато аналітичних структур далеко не опозиційного характеру. Той самий Центр макроекономічного аналізу і короткострокових прогнозів, який очолює брат міністра оборони Росії Бєлоусова, уже кілька місяців пише у своїх звітах про те, що, найімовірніше, цього року буде рецесія в Росії, тобто спад виробництва. Це близька до влади структура, і вона не дає всіх цифр. А якщо більш детально покопатися в цифрах, то що виходить, що падіння виробництва, яке присутнє, охоплює економіку загалом, але при цьому є невелике навіть падіння у військово-промисловому комплексі", — розповів Ус.

За словами експерта, у відкритих звітах не вказується повна картина, проте якщо заглибитися в цифри, стає зрозуміло - падіння виробництва охоплює майже всі галузі, включаючи оборонну. Однак найістотніший спад виробництва спостерігається в економіці, яка не пов’язана з ВПК.

"Це як інфляція. Тобто, коли рахують інфляцію в Росії, кажуть, що вона в районі 10%. Але якщо прибрати з показника інфляції зростання вартості автомобілів, телевізорів, комп’ютерів, тобто всієї техніки, і залишити суто продовольство, то інфляція буде 20%, а то й більше. Люди ж не купують щодня телевізори, автомобілі, вони купують продукти харчування, для них важливіша та інфляція, з якою вони щодня стикаються. Тому зараз російська економіка вже входить у рецесію, вона все більше її починає відчувати", — пояснив він.

Він порівняв ситуацію з маніпуляцією статистикою інфляції: якщо не враховувати техніку, а зосередитися на продуктах, показник буде набагато вищим. За аналогією, з економікою - населення вже відчуває погіршення, і це лише посилюється.

"Прямо вони так сказати не можуть, але натякають на це чітко, кажучи про те, що в нинішній ситуації дуже складно не опуститися в глибоку кризу, треба щось змінити з того, що зараз відбувається, що РФ штовхає в цю саму прірву економічної кризи. Поки що хіба що не кажуть: "Зупиніть війну в Україні", але, виходячи зі зростання подібних заяв, я не виключаю, що вже найближчим часом будуть сміливіше говорити про те, що якщо не зупиняємо війну в Україні, то в Росії буде величезна криза, і тоді невідомо, чи вийде вона з цієї кризи у своєму нинішньому вигляді", — резюмував він.

Какое влияние оказывают санкции на Россию/ Главред - инфографика

Економічна ситуація в Росії - що відомо

Як розповідав Главред раніше, Кремль попередили про катастрофу, як при розвалі СРСР. Аналітики стверджують, що, попри формальну відсутність рецесії, Росія поступово занурюється у тривалу економічну стагнацію.

Ба більше, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов раніше попереджав, що соціальний вибух в РФ близько. На думку експерта, наслідки переведення економіки РФ на військові рейки не найсвітліші.

Економічний експерт Тарас Загородній дав також і похмурий прогноз для економіки Путіна. Він вважає, що Кремлю не варто сподіватися на позитивні для себе варіанти, адже глобальна рецесія вже почалася і на Росію чекають складнощі.

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Хто такий Іван Ус? Іван Ус - український експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук.

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