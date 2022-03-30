Кремль закидають бомбами: колишній однокурсник Путіна розповів, що буде, якщо РФ застосує ядерну зброю

Путін навряд чи зважиться завдати ядерного удару, вважає Юрій Швець / Фото Reuters

Президент країни-агресора Володимир Путін навряд чи зважиться на застосування ядерної зброї через інстинкт самозбереження. Але якщо він все ж такы віддасть такий наказ, то, найімовірніше, буде ліквідований.

Таку думку озвучив ексрозвідник КДБ, колишній однокурсник президента Путіна Юрій Швець у інтерв'ю Олесі Бацман.

"Якщо Путін віддасть наказ (завдати ядерного удару, - ред.), то замість того, щоб його виконати, один з офіцерів витягне горезвісний срібний портсигар, як це було з Павлом І, та все закінчиться. Ще раз повторюю, це дуже важливо з точки зору розуміння: сама віддача Путіним наказу про нанесення ядерного удару вже ставить під удар його своє власне життя. Неясно, буде цей удар завдано чи ні, але він має на 90% реальний шанс огребти ось в цей самий момент", - вважає Швець.

Що стосується застосування хімічної зброї проти України, то США розглядатимуть дані дії, як агресію проти країн НАТО, нагадав Швець. На його думку, якби адміністрація Байдена свого часу зробила таку ж однозначну заяву щодо нападу на Україну, то ситуація була б менш трагічною.

"Я розмовляю з людьми, які мають відношення до військових та інших політичних справ. Я у них питаю: як ви вважаєте, якщо він застосує, скажімо, в Україні, тактичну ядерну зброю, що буде? Вони кажуть: ми його розбомбимо, просто закидаємо бомбами. Ось такою була однозначна відповідь", - розповів Швець.

Що стосується того, як скоро бомби полетять на Кремль, якщо РФ застосує зброю масового ураження, то все залежатиме від того, наскільки близько від Кремля знаходяться американські підводні човни з ядерними боєголовками. За словами Швеця, "вони вже поблизу".

"По-друге, є ще крилаті ракети. Вони передані силам швидкого реагування. Цей підрозділ морської піхоти може упродовж години опинитися в будь-якій точці Європи і запускати ці ракети. Якщо вже зовсім конкретно відповідати (коли можуть почати бомбити Кремль, - ред.), то це хвилин п'ятнадцять", - уточнив Швець.

Як повідомляв Главред, Центр протидії дезінформації РНБО попередив, що окупанти РФ можуть готувати хімічну атаку в Україні. При цьому планується звинуватити "націоналістів".

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