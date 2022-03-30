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Бояться гніву диктатора: російська верхівка недоговорює Путіну про провали його армії – США

30 березня 2022, 19:00

Американська розвідка дізналася, що для Путіна "пом’якшували" правду про провали армії РФ в Україні та вплив санкцій на країну-агресорку.

Російська верхівка недоговорює Путіну про провали його армії, кажуть у США/ Reuters

Сполучені Штати Америки вважають, що радники російського президента Володимира Путіна дезінформують його щодо реального стану справ з вторгненням Росії в Україну. Вони недоговорюють російському диктатору як про те, наскільки неефективно воюють російські окупанти в Україні, так і про те, як сильно впливають санкції на економіку РФ.

Про це повідомляє CNN з посиланням на американського чиновника. Посадовець надав такі дані, ґрунтуючись на розсекречених висновках американської розвідки. Зазначається, що оточення Путіна боїться сказати йому правду.

"Ми вважаємо, що радники дезінформують Путіна про те, наскільки погано працюють російські військові та як російську економіку калічать санкції, тому що занадто бояться сказати йому правду", – сказав американський чиновник.

Також США отримали інформацію, що Путін дізнався про "недомовки" з боку його оточення, і наслідком цього став розрив між ним і вищими посадовцями російського Міноборони. Тепер російський диктатор не довіряє керівництву Міністерства оборони Росії.

Нагадаємо, українська делегація на переговорах з РФ очікує, що вдасться вийти на конкретику за мирним договором за лічені дні. У документі мають бути чітко прописані ключові гарантії безпеки. Про це заявив радник голови ОПУ і голова української делегації у переговорах з Росією Михайло Подоляк.

Раніше терорист Гіркін дав сумний прогноз для армії РФ в Україні. За його словами, Росія повторює провальну тактику радянсько-фінської війни. Найважча ситуація, зі слів Гіркіна, буде в угруповань окупанта, які Кремль кинув захоплювати Київ і Чернігів.

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