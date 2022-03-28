Путін і Шойгу ховаються в ядерних бункерах на Уралі: з'явилися подробиці

Путін і Шойгу / Reuters

Російський президент Володимир Путін і його найближче оточення ховаються в спеціальних бункерах.

Як стверджує журналіст-розслідувач Христо Грозєв з Bellingcat, про це свідчать дані останніх польотів вищого керівництва Росії. Самі бункери нібито розташовані в Уральських горах.

"Ймовірно, Володимир Путін і його поплічники, в тому числі міністр оборони Сергій Шойгу і начальник російського Генштабу Валерій Герасимов, ховаються в бункерах від ядерної загрози. Це дуже обгрунтована версія, і я в неї вірю. Інший просто не може бути. Якщо в стратегії Кремля залишається варіант з ядерним ударом, а він залишається, що підтверджує сам Пєсков, то не може бути інакше", – підкреслює Христо Грозєв.

За словами журналіста, якщо Росія буде приймати рішення про потенційний ядерний удар, то її керівництво не зможе сховатися потім. Це повинні робити заздалегідь.

Де пропав Шойгу

Саме там, судячи з усього, знаходиться міністр оборони Росії, який останнім часом зник з публічного простору, каже журналіст.

"Я абсолютно впевнений, що Шойгу знаходиться в бункері. Відстеживши пересування його літака, ми бачимо дуже часті вильоти в Уфу. Знаючи, що в цьому регіоні також є захищені Бункери, то це дає очевидну відповідь про місце його перебування", - аргументує Грозєв.

Де знаходиться Путін

Путін має власний, ще більш прихований і захищений бункер. Ймовірно, його схованка розташована за Сургутом. Точне його розташування невідоме.

"Найімовірніше, Путін знаходиться не там (де Шойгу), тому що ми бачимо інші перельоти... Літаки російської влади, що літають за Урал, вимикають свої бортові транспортери десь в районі Сургута. Очевидно, остання фаза дуже засекречена. Найімовірніше, саме там розташований більш елітний бункер", – підсумував Христо Грозєв.

читайте такожСтан Шойгу погіршився: росіянам показали старе відео зі зниклим Міністром оборони

Що відомо про зникнення Сергія Шойгу

Нагадаємо, раніше ЗМІ помітили, що російський міністр оборони Сергій Шойгу вже 12 днів поспіль не з'являється на публіці. Останній раз в публічному просторі він "засвітився" 11 березня.

Шойгу з'являвся в російських новинах 11 березня, коли він зустрівся з турецьким колегою Хулусі Акмаром. Того ж дня Міноборони РФ розповідало, що міністр оборони країни-агресора відвідав Центральний військовий клінічний госпіталь імені Мандрика, де вручав нагороди російським окупантам за участь у війні в Україні.

Читайте також: