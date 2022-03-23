Шойгу зник: міністр оборони РФ уже 12 днів не виходить на публіку

Шойгу і Герасимов / Reuters

ЗМІ помітили, що російський міністр оборони Сергій Шойгу уже 12 днів поспіль не з’являється на публіці. Востаннє у публічному просторі він "засвітився" 11 березня.

Про це повідомили російські журналісти-розслідувачі з видань "Медіазона" та "Агентство", пише BBC.

Шойгу з’являвся у російських новинах 11 березня, коли він зустрівся з турецьким колегою Хулусі Акмаром. У той же день Міноборони РФ розповідало, що міністр оборони країни-агресорки відвідав Центральний військовий клінічний шпиталь імені Мандрика, де вручав нагороди російським окупантам за участь у війні в Україні.

18 березня сайт Кремля розповідав, що Шойгу нібито брав участь у нараді постійних членів Ради безпеки із президентом РФ Володимиром Путіним. Проте жодного фото чи відео з цієї зустрічі не було оприлюднено.

При цьому варто зазначити, що до 11 березня новини, у яких фігурував Сергій Шойгу, публікувалися практично щодня.

В РФ також зникли начальник Генштабу і низка високопосадовців

В Офісі президента України прокоментували таємниче зникнення Шойгу. Радник керівника ОП Михайло Подоляк зазначив, що це "цікавий інформаційний нюанс". Також він звернув увагу, що з публічного простору зник не тільки Шойгу, а й начальник російського Генштабу Валерій Герасимов та низка інших високопосадовців.

"Немає також системних і важливих протокольних заяв інших важковаговиків, включно з головами спецслужб Патрушевим, Бортниковим, Наришкіним. Також зникли з обов'язкових протоколів. Гучніше, ніж зазвичай, мовчать економісти – прем'єр Мішустін, голова ЦБ Набіулліна, міністр Решетніков. Словом, усі намертво зникли навіть із публічного протокольного простору", – написав Подоляк у Telegram.

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Також лишився речник Путіна Пєсков, який досі вірить, що все нібито йде "за планом спецоперації", каже Подоляк.

"Пєсков, який періодично щиро вірить, що все "за планом спецоперації", і тому обов'язково необхідно отримати для РФ п'ятий пакет санкцій із нафтовим ембарго та закриттям світових портів. І класичні російські пропагандисти, які продовжують наговорювати собі на цілком конкретні юридичні претензії "після". Цікава тиша…", – підсумував радник керівника ОП України.

Нагадаємо, очільник російського МЗС Сергій Лавров пригрозив НАТО прямим зіткненням з РФ у разі введення миротворців Альянсу в Україну. Він зазначив, що такі дії НАТО "призведуть до наслідків".

Раніше психіатр і правозахисник Семен Глузман заявив, що Гітлера занапастила пекуча ненависть до євреїв, а Путіна погубить ненависть до українців.

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