Шойгу "воскрес": у міноборони РФ показали дивний документ

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Президент Володимир Зеленський відреагував на зникнення міністра оборони Росії Сергія Шойгу і припустив, що російський міністр відправився в Чорнобаївку, де українські захисники щодня знищують окупантів і ворожу техніку.

"Кажуть, кудись зник міністр оборони Росії... Цікаво, може, і він особисто захотів відвідати Чорнобаївку?",- зіронізував глава держави.

Разом з тим в міноборони РФ видали наказ про те, що до 30 березня необхідно щодня публікувати фото і текстові матеріали, з яких випливає, що Шойгу знаходиться на робочому місці і керує "спецоперацією в Україні".

Звернемо увагу, що документ підписав тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони генерал армії Булгаков.

Що відомо про зникнення Сергія Шойгу

Нагадаємо, раніше ЗМІ помітили, що російський міністр оборони Сергій Шойгу вже 12 днів поспіль не з'являється на публіці. Останній раз в публічному просторі він "засвітився" 11 березня.

Шойгу з'являвся в російських новинах 11 березня, коли він зустрівся з турецьким колегою Хулусі Акмаром. Того ж дня Міноборони РФ розповідало, що міністр оборони країни-агресора відвідав Центральний військовий клінічний госпіталь імені Мандрика, де вручав нагороди російським окупантам за участь у війні в Україні.

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