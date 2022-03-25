"Біль у грудях і втрата свідомості": Аваков розповів про проблеми зі здоров'ям у Шойгу

Сергій Шойгу / Kremlin / Reuters

У мережі спливла інформація про різке погіршення стану здоров'я Міністра оборони країни-агресора - Сергія Шойгу, а також Ігоря Костюкова ‒ керівника Головного управління Генштабу ЗС РФ. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє колишній керівник МВС України Арсен Аваков.

За його словами, особливо примітно те, що симптоми нездужання у обох абсолютно однакові - печіння в області серця і утруднене дихання. А Шойгу нібито ще й втрачав свідомість.

До слова, раніше повідомлялося, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу не був присутній на засіданні Ради Безпеки РФ 24 березня.

До такого висновку прийшли журналісти після перегляду відео заходу вони прийшли до висновку, що засідання Радбезу дійсно відбулося, тільки чиновника там не було.

Відзначається, що його просто вмонтували в телевізор, для чого були використані кадри з однієї з попередніх рад безпеки.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ помітили, що російський міністр оборони Сергій Шойгу вже 12 днів поспіль не з'являється на публіці. Останній раз в публічному просторі він "засвітився" 11 березня.

Шойгу з'являвся в російських новинах 11 березня, коли він зустрівся з турецьким колегою Хулусі Акмаром.

Того ж дня Міноборони РФ розповідало, що міністр оборони країни-агресора відвідав Центральний військовий клінічний госпіталь імені Мандрика, де вручав нагороди російським окупантам за участь у війні в Україні.