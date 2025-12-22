Світові гарантії безпеки для Києва ризикують перетворитися на козир Путіна - Politico

Росія хоче набагато ширшої угоди зі США з питань європейської безпеки.

https://glavred.net/world/mirovye-garantii-bezopasnosti-dlya-kieva-riskuyut-prevratitsya-v-kozyr-putina-politico-10726121.html Посилання скопійоване

Гарантії безпеки для України опинилися в руках Путіна / Колаж: Главред, фото: Скриншот видео, УНІАН

Ключові тези:

Зеленський готовий відмовитися від курсу на НАТО в обмін на гарантії безпеки від США

Україна очікує, що гарантії матимуть юридичну силу та включатимуть постачання ракет Tomahawk

Водночас міцність домовленостей може залежати від позиції Росії та тлумачення Вашингтона

Гарантії безпеки від Сполучених Штатів залишаються єдиним реалістичним шляхом до миру для України, пише Politico. Європейські союзники Києва, попри політичну підтримку, не здатні розгорнути багатонаціональні сили без матеріально-технічної допомоги США.

За даними видання, президент Володимир Зеленський готовий відмовитися від прагнення України до членства в НАТО в обмін на надійні гарантії безпеки. Серед можливих елементів таких гарантій — постачання крилатих ракет Tomahawk із дальністю до 1000 км, що дозволило б Україні стримувати Кремль від нових атак.

відео дня

Зеленський наполягає, що будь-які домовленості мають бути юридично зобов’язуючими та пройти ратифікацію в Конгресі США, аби уникнути повторення помилок Будапештського меморандуму. Така процедура поставила б Україну на один рівень із союзниками Америки — Японією та Південною Кореєю.

Втім, Politico наголошує на ризиках: навіть формальні гарантії можуть мати різні тлумачення. Дональд Трамп, прямуючи на саміт НАТО в Гаазі, нагадав, що стаття 5 Альянсу навмисно сформульована так, аби уникнути автоматичного втягування США у великі війни.

Крім того, паралельні контакти між Вашингтоном і Москвою залишають позицію Росії вирішальною. Кремль прагне ширшої угоди з США щодо європейської безпеки, а відмова Володимира Путіна поступатися у своїх максималістських вимогах ставить під сумнів міцність будь-яких гарантій для України.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, закриті переговори американських і російських чиновників у Маямі не досягли видимого прогресу в питанні закінчення війни РФ проти України. Однак американські переговорники передали російській стороні перелік додаткових питань і очікувань, давши зрозуміти, що США вважають наступний крок відповідальністю Москви.

У вечірньому відеозверненні 21 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на доповідь глави української делегації у США, секретаря РНБО Рустема Умерова про перемовини з американською стороною.

Раніше Зеленський заявив, що Сполучені штати пропонують провести тристоронню зустріч України, США та Росії на рівні радників з національної безпеки (NSA). Київ цю ідею підтримує.

Також варто ознайомитися:

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред