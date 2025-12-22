Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Світові гарантії безпеки для Києва ризикують перетворитися на козир Путіна - Politico

Дар'я Пшеничник
22 грудня 2025, 10:48
243
Росія хоче набагато ширшої угоди зі США з питань європейської безпеки.
Путин война
Гарантії безпеки для України опинилися в руках Путіна / Колаж: Главред, фото: Скриншот видео, УНІАН

Ключові тези:

  • Зеленський готовий відмовитися від курсу на НАТО в обмін на гарантії безпеки від США
  • Україна очікує, що гарантії матимуть юридичну силу та включатимуть постачання ракет Tomahawk
  • Водночас міцність домовленостей може залежати від позиції Росії та тлумачення Вашингтона

Гарантії безпеки від Сполучених Штатів залишаються єдиним реалістичним шляхом до миру для України, пише Politico. Європейські союзники Києва, попри політичну підтримку, не здатні розгорнути багатонаціональні сили без матеріально-технічної допомоги США.

За даними видання, президент Володимир Зеленський готовий відмовитися від прагнення України до членства в НАТО в обмін на надійні гарантії безпеки. Серед можливих елементів таких гарантій — постачання крилатих ракет Tomahawk із дальністю до 1000 км, що дозволило б Україні стримувати Кремль від нових атак.

відео дня

Зеленський наполягає, що будь-які домовленості мають бути юридично зобов’язуючими та пройти ратифікацію в Конгресі США, аби уникнути повторення помилок Будапештського меморандуму. Така процедура поставила б Україну на один рівень із союзниками Америки — Японією та Південною Кореєю.

Втім, Politico наголошує на ризиках: навіть формальні гарантії можуть мати різні тлумачення. Дональд Трамп, прямуючи на саміт НАТО в Гаазі, нагадав, що стаття 5 Альянсу навмисно сформульована так, аби уникнути автоматичного втягування США у великі війни.

Крім того, паралельні контакти між Вашингтоном і Москвою залишають позицію Росії вирішальною. Кремль прагне ширшої угоди з США щодо європейської безпеки, а відмова Володимира Путіна поступатися у своїх максималістських вимогах ставить під сумнів міцність будь-яких гарантій для України.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, закриті переговори американських і російських чиновників у Маямі не досягли видимого прогресу в питанні закінчення війни РФ проти України. Однак американські переговорники передали російській стороні перелік додаткових питань і очікувань, давши зрозуміти, що США вважають наступний крок відповідальністю Москви.

У вечірньому відеозверненні 21 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на доповідь глави української делегації у США, секретаря РНБО Рустема Умерова про перемовини з американською стороною.

Раніше Зеленський заявив, що Сполучені штати пропонують провести тристоронню зустріч України, США та Росії на рівні радників з національної безпеки (NSA). Київ цю ідею підтримує.

Також варто ознайомитися:

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Мороз і сніг: якою буде погода в Україні на Святвечір і Різдво

Мороз і сніг: якою буде погода в Україні на Святвечір і Різдво

12:36Синоптик
Російські війська захопили ще одне місто: в ISW розкрили подробиці

Російські війська захопили ще одне місто: в ISW розкрили подробиці

10:59Фронт
Світові гарантії безпеки для Києва ризикують перетворитися на козир Путіна - Politico

Світові гарантії безпеки для Києва ризикують перетворитися на козир Путіна - Politico

10:48Світ
Реклама

Популярне

Більше
"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

Різке посилення мобілізації: які дані про чоловіків отримає Міноборони та кого призвуть

Різке посилення мобілізації: які дані про чоловіків отримає Міноборони та кого призвуть

Росіяни оточені і кидають зброю: ЗСУ зачищають ключове місто біля кордону з РФ

Росіяни оточені і кидають зброю: ЗСУ зачищають ключове місто біля кордону з РФ

Карта Deep State онлайн за 22 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Відключення світла стануть значно рідшими: в Уряді озвучили дату

Відключення світла стануть значно рідшими: в Уряді озвучили дату

Останні новини

12:45

Солодощі, які не зашкодять фігурі: що можна їсти навіть на дієті

12:44

Як пройшли зйомки передноворічного благодійного випуску "Танці з зірками" на 1+1 УкраїнаВідео

12:36

Мороз і сніг: якою буде погода в Україні на Святвечір і Різдво

12:18

Новий рік під підозрою: топ-5 найкращих різдвяних детективів

12:15

Більшість водіїв роблять помилку: які речі небезпечно залишати в машині взимку

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:12

Забрали в карету швидкої: шоумен-воїн Салем показав наслідки поранення на фронтіВідео

12:11

Чи потрібно вимикати Wi-Fi-роутер на ніч: експерти дали однозначну відповідьВідео

12:07

Що не можна зберігати на туалетному столику у ванній: головні помилки

11:43

Більше, ніж територія: яку реальну цінність Донбас має для Росії

Реклама
11:30

Мовчун Ігор Ніколаєв потрапив у скандал із дружиною - шанувальники приголомшені

11:01

Зірка "Воно 2" вчинив самогубство - дружина зробила заяву

10:59

Російські війська захопили ще одне місто: в ISW розкрили подробиці

10:48

Світові гарантії безпеки для Києва ризикують перетворитися на козир Путіна - Politico

10:34

Китайський гороскоп на завтра 23 грудня: Щурам - конфлікт, Бикам - нерви

10:31

"Розрив залишається величезним": у Politico розкрили деталі мирних переговорів у США

10:02

"Щоб не наврочили": холостяк Терен публічно показав нову обраницю

09:48

Ігор Коломойський знову анонсує судові засідання. Черга Вищого антикорупційного суду

09:40

Вантажний поїзд зійшов із рейок через атаку "Шахеда": деталі аварії біля Коростеня

09:39

Як прискорити роботу старого ноутбука: "воскресити" можна навіть 10-річний пристрійВідео

09:18

Наталії Могилевській відмовив відомий продюсер - причина

Реклама
09:15

Відключення світла в Україні - графіки на 22 грудня (оновлюється)

09:06

Як місяць вашого народження впливає на шлюб: що кажуть астрологи

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 22 грудня (оновлюється)

09:03

Президента Росії, який зможе встати на коліна у Бучі, ми не дочекаємосяПогляд

09:01

Мінус 100 млн доларів: ГУР знищило російські винищувачі Су-30 та Су-27Відео

08:46

Дрони атакували порт Тамань на Кубані: пошкоджено два судна і трубопровід

08:39

Воював у Чечні, Сирії та Україні: у Москві підірвали авто з топ-військовим армії РФ

08:28

Гроші - не Україні: Венс поширив меседж щодо нового курсу Трампа

08:15

Карта Deep State онлайн за 22 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:34

На Житомирщині локомотив зійшов з рейок: є поранені, низка поїздів змінює рух

06:54

США просувають мирний план: Віткофф розкрив деталі переговорів із Києвом і Москвою

06:44

Питання, яке стоїть в очах усього путінського оточенняПогляд

05:41

Викликають біль і стрес у тварин: які небезпечні помилки роблять власники котів

04:45

Дочку принца Вільяма готують до передачі титулу - деталі

04:20

Волхви знали місця: де в Україні масово знаходять давні скарби та як їх шукатиВідео

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці вуличного художника за 31 секунду

03:16

Як часто потрібно змінювати постільну білизну: експерти дали однозначну відповідь

02:30

Як знизити ризик розвитку деменції: вчені приголомшили несподіваним рішенням

02:01

"Це плацдарм для наступу": експерт розкрив прихований задум РФ на півдні

00:56

Штраф за "обід": які продукти можуть імітувати сп’яніння в організмі

Реклама
00:03

Загроза зростає: Росія готується до серії масованих атак найближчим часом

21 грудня, неділя
23:26

США можуть піти "ва-банк": гучна заява про передачу Tomahawk Україні

23:13

"Зосередилися на чотирьох ключових документах": деталі переговорів у Маямі

22:45

У Грабовському люди письмово відмовлялися від евакуації: що відомо

22:30

Підвищення тарифів: розкрито, для кого цифри в платіжках зростуть і чому

22:02

Про їх функцію знають одиниці: для чого потрібні чорні крапки на лобовому склі авто

21:57

"Договорняк": чи готують Бесарабію готують до здачіПогляд

21:43

До 4 черг на добу: оновлені графіки відключень для Дніпропетровщини на 22 грудняФото

21:30

У DeepState розкрили тривожну причину прориву РФ на Сумщині: що відомо

21:16

Графік відключень світла для Києва та області: ДТЕК вводить обмеження на 22 грудняФото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруФіліп КіркоровОльга СумськаОлена Зеленська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти