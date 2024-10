Путін здійснив операцію під час ядерних навчань РФ: що відомо - ISW

Головне:

Кремлівський диктатор Володимир Путін під час навчань з ядерного стримування країни-агресора Росії намагався здійснити успішну інформаційну операцію щодо ядерної загрози.

Як повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), спрямовані дії диктатора були на те, аби вплинути на рішення західних країн щодо підтримки України.

Путін взяв участь у навчанні військ РФ у режимі відеоконференції 29 жовтня, під час якого було здійснено пуски міжконтинентальних балістичних ракет наземного базування "Ярс", балістичних ракет підводного базування "Сінева" та "Булава", а також крилатих ракет повітряного базування.

Кремлівський диктатор наголосив на тому, що ядерна тріада РФ продовжує гарантувати російський суверенітет і безпеку, але попри це Росії необхідно мати більше сучасних стратегічних сил через "зростаючу геополітичну напруженість" і "появу нових загроз".

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.