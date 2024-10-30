Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Путін здійснив операцію під час ядерних навчань РФ: що відомо - ISW

Анна Косик
30 жовтня 2024, 09:06
289
Диктатор РФ намагався вплинути на західних партнерів України, щоб ті призупинили допомогу.
Путин, ядерное оружие
Ядерна зброя є для Путіна інструментом залякування інших країн світу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головне:

  • Путін використав навчання з ядерного стримування для інформаційної операції
  • Диктатор пригрозив ядерною тріадою РФ
  • Кремль намагається стримувати підтримку України західним світом

Кремлівський диктатор Володимир Путін під час навчань з ядерного стримування країни-агресора Росії намагався здійснити успішну інформаційну операцію щодо ядерної загрози.

Як повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), спрямовані дії диктатора були на те, аби вплинути на рішення західних країн щодо підтримки України.

відео дня

Путін взяв участь у навчанні військ РФ у режимі відеоконференції 29 жовтня, під час якого було здійснено пуски міжконтинентальних балістичних ракет наземного базування "Ярс", балістичних ракет підводного базування "Сінева" та "Булава", а також крилатих ракет повітряного базування.

Путін здійснив операцію під час ядерних навчань РФ: що відомо - ISW
"ЯРС" / Інфографіка: Главред

Кремлівський диктатор наголосив на тому, що ядерна тріада РФ продовжує гарантувати російський суверенітет і безпеку, але попри це Росії необхідно мати більше сучасних стратегічних сил через "зростаючу геополітичну напруженість" і "появу нових загроз".

"Путін та інші високопоставлені російські чиновники намагаються використовувати ядерну риторику та регулярні військові навчання як форму рефлексивного контролю, щоб змусити західних осіб, які приймають рішення, стриматися та пом’якшити свою підтримку Україні", - зауважили аналітики.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ядерний шантаж Росії - що відомо

Нагадаємо, Главред повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін заявив про те, що міркування про можливе створення Україною ядерної зброї є провокацією та пригрозив, що будь-який крок у цьому напрямку "потягне за собою відповідну реакцію".

Натомість прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав такий "план" України щодо створення ядерної зброї "недалекоглядним". Москва фактично засудила той метод, яким сама користується з перших днів вторгнення в Україну 2022 року. Адже, за логікою РФ, Зеленський у такий спосіб хоче нібито "формалізувати залученість блоку НАТО" у війну.

Раніше також диктатор Путін оголосив про проведення чергового тренування стратегічних сил стримування з практичними пусками балістичних і крилатих ракет. Водночас очільник країни-агресора пригрозив, що Росія й надалі "вдосконалюватиме всі компоненти ядерної тріади".

Читайте також про ядерну зброю:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ядерна зброя військові навчання ядерне вооружение Володимир Путін військова допомога Інститут вивчення війни
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Війська КНДР отримають потужний удар: ЗМІ попередили про "сюрприз" від ЗСУ

Війська КНДР отримають потужний удар: ЗМІ попередили про "сюрприз" від ЗСУ

11:01Світ
Окупанти в пастці: ЗСУ просуваються в Торецьку, спрацювала нова тактика - Forbes

Окупанти в пастці: ЗСУ просуваються в Торецьку, спрацювала нова тактика - Forbes

10:15Україна
Відстрочка від мобілізації та нюанси проходження ВЛК: інтервʼю з адвокаткою

Відстрочка від мобілізації та нюанси проходження ВЛК: інтервʼю з адвокаткою

10:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
В Україну повертаються морози та дощі: коли очікується сильне похолодання

В Україну повертаються морози та дощі: коли очікується сильне похолодання

Експерти закликали ніколи не заливати чай кип'ятком: в чому причина

Експерти закликали ніколи не заливати чай кип'ятком: в чому причина

"Почнеться веселе життя": астролог розкрив, що чекає на Україну, РФ та США у листопаді

"Почнеться веселе життя": астролог розкрив, що чекає на Україну, РФ та США у листопаді

Китайський гороскоп на завтра 30 жовтня: Тиграм - проблеми, Зміям - втрати

Китайський гороскоп на завтра 30 жовтня: Тиграм - проблеми, Зміям - втрати

Магія ініціалів: що говорять про людину перші літери її імені

Магія ініціалів: що говорять про людину перші літери її імені

Останні новини

11:01

Війська КНДР отримають потужний удар: ЗМІ попередили про "сюрприз" від ЗСУ

10:43

Ворог намагається заплутати ППО Києва: речник окреслив тактику ударів РФ

10:15

Окупанти в пастці: ЗСУ просуваються в Торецьку, спрацювала нова тактика - Forbes

10:04

Майже неможлива сімейна головоломка: лише люди з найвищим IQ можуть її вирішити

10:00

Відстрочка від мобілізації та нюанси проходження ВЛК: інтервʼю з адвокаткою

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:50

Окупанти перебувають за 3 км від Купʼянська: в МВА прокоментували ситуацію

09:44

Сон на животі або спині: що поза для сну може розповісти про особистість людини

09:43

Не зрадять: 4 найвірніших чоловіків за знаком Зодіаку

09:27

Ведучий розповів, як мати Тодоренко реагує на хейт доньки-зрадниціВідео

Реклама
09:18

"Це ілюзія": Олена Зеленська розповіла, який її чоловік насправді

09:16

Карта Deep State онлайн за 30 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:11

"Повзучий" наступ РФ не зупиняється ні на мить: захоплено ще два населені пункти

09:06

Путін здійснив операцію під час ядерних навчань РФ: що відомо - ISW

08:38

Мовчун Ігор Ніколаєв показав свою таємничу 46-річну доньку - деталі

08:20

Коли останній шанс насолодитися теплом: синоптики порадували погодою

08:10

Гра на випередження: чому NYT стало відомо про "Томагавки"Погляд

08:02

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за ніч 30 жовтня (оновлюється)

07:50

Ворог здійснив повітряний напад на Україну: скільки цілей вдалося збити

07:37

Москву і Пітєр чекатиме холодна зима: як удари ЗСУ обернуться наслідками для РФ

06:45

Масштабні вибухи в Києві: в столиці виникли пожежі, є постраждалі - ДСНСФото

Реклама
06:10

"Обвал фронту": що важливо знатиПогляд

05:30

Де на картинці діамант: загублену коштовність за 7 секунд знайде лише геній

05:00

Яке сьогодні свято 30 жовтня 2024: чому не можна вінчатись цього дня

04:36

Гороскоп на завтра 31 жовтня: Терезам - божевільний успіх, Близнюкам - велика удача

04:00

Водії можуть заплутатись: що означає дорожній знак з закресленою буквою Е

03:30

Знайти метелика серед папуг: досить складна головоломка для мегамозків

03:00

РФ обрала нову ціль на Харківщині: комбат про загрозу форсування ОсколуВідео

02:35

Як заснути за 2 хвилини: ефективний і простий військовий методВідео

02:00

"Ви ж мої дорогі": Алла Пугачова не витримала і звернулася до росіян - деталі

01:30

"Хочу позаздрити": Трінчер відповіла на чутки про роман з відомим блогером

01:08

Україна відновила переговори з Росією: які пункти передбачені - Financial Times

00:30

Росіяни намагаються форсувати Дніпро: в ЗСУ оцінили небезпеку для Херсонщини

00:02

У регіонах пролунали потужні вибухи: Україна під атакою ракет, Шахедів та КАБів

29 жовтня, вівторок
23:48

Молодий коханий зробив співачці Lama пропозицію руки і серця

23:38

"Є три сценарії": в "Укренерго" попередили про "найважчу зиму" - чого чекати

23:37

Україна має завдати удару по північнокорейським військам: Байден назвав умову

23:22

"Постільну білизну наліпила": путіністка Наташа Корольова жорстко зганьбилася на всю РФ

22:56

РФ почала масштабний наступ: чи можна говорити про обвал фронту - Самусь

22:49

РФ готує альтернативу "Мюнхену": одна з країн ЄС долучиться

22:38

Що буде з очільниками МСЕК після оновлення системи: відповідь МОЗу

Реклама
22:33

"Генетичний матеріал": хто став матір'ю двійнят Алли Пугачової - росЗМІ

22:24

P.Diddy брав ваги для відбору жінок на брудні вечірки: скільки мали важити дівчата

22:14

В Пентагоні підтвердили присутність військ КНДР на Курщині: відома їх кількість

22:02

Дорога в один кінець: у ворога почався бунт та масові відмови наступати - "АТЕШ"

22:00

"Уже заговорююсь": зрадниця Ані Лорак цинічно висміяла українську мову

21:53

(Не)скромний вибір Дьоміна: шоумен зізнався, з ким із зірок хотів би близькості

21:52

Спить зі ще однією леді: принц Вільям видав "постільний" секрет про ніч із Кейт

21:31

"Накришили американською технікою": в ЗСУ розкрили деталі розгрому РФ на Курщині

21:30

Склад БК РФ під Луганськом потужно здетонував, під роздачу потрапила делегація з МосквиВідео

21:29

Над Україною з'явиться Північне сяйво: коли можна буде подивитись

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоГоловоломкиУкраїнська мова з АвраменкомТести по картинціУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти