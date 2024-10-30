Путін здійснив операцію під час ядерних навчань РФ: що відомо - ISW

Диктатор РФ намагався вплинути на західних партнерів України, щоб ті призупинили допомогу.

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Ядерна зброя є для Путіна інструментом залякування інших країн світу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

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Путін використав навчання з ядерного стримування для інформаційної операції

Диктатор пригрозив ядерною тріадою РФ

Кремль намагається стримувати підтримку України західним світом

Кремлівський диктатор Володимир Путін під час навчань з ядерного стримування країни-агресора Росії намагався здійснити успішну інформаційну операцію щодо ядерної загрози.

Як повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), спрямовані дії диктатора були на те, аби вплинути на рішення західних країн щодо підтримки України.

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Путін взяв участь у навчанні військ РФ у режимі відеоконференції 29 жовтня, під час якого було здійснено пуски міжконтинентальних балістичних ракет наземного базування "Ярс", балістичних ракет підводного базування "Сінева" та "Булава", а також крилатих ракет повітряного базування.

"ЯРС" / Інфографіка: Главред

Кремлівський диктатор наголосив на тому, що ядерна тріада РФ продовжує гарантувати російський суверенітет і безпеку, але попри це Росії необхідно мати більше сучасних стратегічних сил через "зростаючу геополітичну напруженість" і "появу нових загроз".

"Путін та інші високопоставлені російські чиновники намагаються використовувати ядерну риторику та регулярні військові навчання як форму рефлексивного контролю, щоб змусити західних осіб, які приймають рішення, стриматися та пом’якшити свою підтримку Україні", - зауважили аналітики.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ядерний шантаж Росії - що відомо

Нагадаємо, Главред повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін заявив про те, що міркування про можливе створення Україною ядерної зброї є провокацією та пригрозив, що будь-який крок у цьому напрямку "потягне за собою відповідну реакцію".

Натомість прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав такий "план" України щодо створення ядерної зброї "недалекоглядним". Москва фактично засудила той метод, яким сама користується з перших днів вторгнення в Україну 2022 року. Адже, за логікою РФ, Зеленський у такий спосіб хоче нібито "формалізувати залученість блоку НАТО" у війну.

Раніше також диктатор Путін оголосив про проведення чергового тренування стратегічних сил стримування з практичними пусками балістичних і крилатих ракет. Водночас очільник країни-агресора пригрозив, що Росія й надалі "вдосконалюватиме всі компоненти ядерної тріади".

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