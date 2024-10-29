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Імітація жорстокого ядерного удару: Путін пішов на дикий крок - Reuters

Даяна Швець
29 жовтня 2024, 19:20
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Військові маневри включали запуск ядерної "трійки" Росії: ракет наземного, морського та повітряного базування.
Владимир Путин, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерный удар
Путін зімітував ядерний удар / ua.depositphotos.com, УНИАН

Про що матеріал:

  • Путін зімітував ймовірний ядерний удар одразу трьома ракетами
  • Росія знову ставить Захід "на розтяжку" ядерними погрозами

Росія провела випробування ракет на значну відстань у тисячі кілометрів, імітуючи масований ядерний удар у відповідь на нібито можливу атаку противника. Про це повідомляє видання Reuters.

Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

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У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

"Зважаючи на зростання геополітичної напруги та нові зовнішні загрози і ризики, важливо мати сучасні та постійно готові до застосування стратегічні сили", – заявив диктатор РФ Володимир Путін, оголошуючи про навчання.

Які ракети випустила РФ?

Військові маневри включали запуск ядерної "трійки" Росії:

  1. ракет наземного базування
  2. ракет морського базування
  3. ракет повітряного базування

Міжконтинентальну ракету "Ярс" запустили з космодрому Плесецьк на Камчатку, ракети "Синева" та "Булава" випустили з підводних човнів, а крилаті ракети були запущені зі стратегічних бомбардувальників, за повідомленням Міноборони.

Імітація жорстокого ядерного удару: Путін пішов на дикий крок - Reuters
Міжконтинентальна ракета "Ярс"/ Главред

Ці навчання відбулися після маневрів 18 жовтня в Тверській області, де задіяли підрозділи з міжконтинентальними балістичними ракетами "Ярс", що можуть уражати цілі на території США.

Пояснення РФ щодо ядерних навчань

У своєму зверненні міністр оборони Андрій Бєлоусов розповів Путіну, що мета навчань — відпрацювання масованого ядерного удару з боку стратегічних сил у відповідь на потенційний ядерний напад супротивника.

Путін підкреслив, що застосування ядерної зброї буде можливе лише як крайній захід.

"Хочу наголосити, що ми не збираємося залучатися до нової гонки озброєнь, але підтримуватимемо ядерні сили на рівні необхідної достатності", – сказав він.

Диктатор також додав, що Росія переходить на нові ракетні системи з коротшим часом підготовки до запуску, здатні обходити протиракетні системи.

РФ продовжує шантажувати Захід

Як вказує видання, випробування проходять у критичний період російсько-української війни, коли Росія продовжує попереджати Захід, що начебто дасть відповідь, якщо США або їхні союзники нададуть Україні можливість завдавати ударів глибше на російську територію за допомогою ракет збільшеної дальності.

Reuters підкреслює, що повномасштабна війна з Україною, що триває вже понад два роки, на думку російських чиновників, наближається до найбільш небезпечного етапу. Захід розглядає нові способи підтримки України, тоді як російські сили посилюють активність на сході.

Що означають зміни у ядерній доктрині Росії

Пункт про те, що Росія може застосувати ядерну зброю проти нібито "агресії" неядерних країн за підтримки ядерних, в тому числі, означає формальну легітимізацію удару по Україні.

Україна не володіє ядерною зброєю, однак, за логікою російської пропагандою, її військові зусилля підтримує НАТО, члени якого володіють ядерною зброєю.

Ядерні погрози РФ - що відомо

Як розповідав Главред, Путін на тлі ганьби із "Сарматом" пафосно оголосив про нові пуски "ядерних" ракет. Однак, по факту, 4 із 5 спроб випробувати ракету "Сармат" були провальними.

Своєю чергою Лукашенко зазначив, що "повністю готовий" дозволити Путіну бити ядеркою із Білорусі.

"Я повністю готовий, інакше навіщо ця зброя? Але лише якщо чобіт одного солдата ступить на територію Білорусі. Ми не плануємо нікого атакувати", - відповів Лукашенко.

Також нещодавно Путіну привиділося створення Україною ядерної зброї. Створити ядерну зброю в сучасному світі не складає особливих труднощів, каже диктатор РФ.

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