У Росії відреагували на чутки про можливе створення Україною ядерної бомби

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- Росія назвала "безрозсудними" чутки про створення Україною ядерної зброї
- Кремль вважає, що Україна хоче "спровокувати" прямий конфлікт РФ і НАТО
- Зеленський уточнив свою заяву про ядерну зброю
У країні-агресорці РФ бурхливо відреагували на чутки про нібито розгляд Україною створення ядерної зброї. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков назвав такий "план", що гуляє в Мережі, "недалекоглядним".
Москва фактично засудила той метод, яким сама користується з перших днів вторгнення в Україну 2022 року. За логікою Москви, Зеленський у такий спосіб хоче "формалізувати залученість блоку НАТО" у війну.
Зазначимо, що за міфом про "триваючу війну з НАТО" стоїть саме кремлівська пропаганда. У зв'язку з чим представник Путіна Пєсков придумав "неофіційну" участь Альянсу у бойових діях.
"Тобто він (Зеленський, - Главред) каже: так, хлопці, ви до цього брали участь, але ніби неофіційно. А тепер давайте ми зробимо це офіційно, давайте НАТО буде тут. Це недалекоглядно, безрозсудно, нелогічно в його ситуації", - висловився спікер диктатора.
Пєсков вважає, що Росію "хочуть вивести на межу зіткнення з НАТО".
Ядерна зброя України - що сказав Зеленський
Сьогодні вдень у Брюсселі Зеленський, спілкуючись із журналістами, згадав про Будапештський меморандум, згідно з яким Київ обміняв свої ядерні запаси на безпеку, але зрештою був обманутий Заходом 2014 року, коли Росія (ядерна держава) вторглася на Донбас і окупувала Крим.
Зеленський пояснив, що вже обговорював це питання з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, і висунув йому умову для нових гарантій довгострокового миру - або ядерна зброя, або НАТО. Україна, за словами Зеленського, обрала шлях до членства в Альянсі.
Преса трактувала заяву Зеленського як розгляд ОП сценарію виробництва власної ядерної бомби. Хмизу додала й публікація BILD про те, що Україна може нібито розробити смертоносну зброю протягом лічених тижнів - у відповідь на спробу Москви знову піти на Київ. У Зеленського цю інформацію назвали "нісенітницею".
Пізніше Зеленський уточнив, що не мав на увазі створення ядерної бомби. Він ще раз підкреслив, що Київ наразі розглядає варіант членства в НАТО.
Хто такий Дмитро Пєсков?
Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.
Після вторгнення Росії в Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Велика Британія та низка інших країн запровадили проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".
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