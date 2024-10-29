Путін на тлі ганьби із 'Сарматом' пафосно оголосив про нові пуски 'ядерних' ракет

4 із 5 спроб випробувати ракету "Сармат" були провальними.

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Репутацію Росії як "ядерної держави" підмочили невдалі пуски Сарматів / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Міноборони РФ

Головні тези із заяви диктатора країни-агресора:

Росія здійснить практичні пуски носіїв ядерної зброї

Москва модернізуватиме ядерні сили

Диктатор РФ Володимир Путін оголосив про проведення чергового тренування стратегічних сил стримування з практичними пусками балістичних і крилатих ракет. Водночас очільник країни-агресора пригрозив, що Росія й надалі "вдосконалюватиме всі компоненти ядерної тріади".

"Сьогодні ми проводимо чергове тренування стратегічних сил стримування. Відпрацюємо дії посадових осіб щодо застосування ядерної зброї з практичними пусками балістичних і крилатих ракет", - сказав Путін на нараді 29 жовтня. відео дня

Диктатор назвав використання Росією ядерної зброї "вкрай винятковим заходом забезпечення безпеки держави".

Водночас, похвалився Путін, "саме ядерна тріада продовжує залишатися надійним гарантом суверенітету і безпеки Росії".

Путін не обійшовся без погроз Заходу.

"З огляду на зростання геополітичної напруженості, появи нових зовнішніх загроз і ризиків, важливо мати сучасні та постійно готові до бойового застосування стратегічні сили. Будемо й надалі вдосконалювати всі їхні компоненти. Ресурси для цього є", - висловився він.

Країни, які володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Путін "обіцяє" не втягуватися в нову гонку озброєнь, але - "підтримувати баланс ядерних сил на рівні достатності".

Путін оголосив про старт навчань сил стримування - дивіться відео:

Ядерна зброя - останні новини

Як писав Главред, 25 вересня диктатор Росії Володимир Путін анонсував зміни до ядерної доктрини. Тепер Кремлем пропонується потенційна ядерна атака на неядерні держави, яких нібито підтримують ядерні країни. Також Москва зробила можливою "ядерну атаку" у відповідь на агресію проти Білорусі.

В Україні такий крок РФ назвали "інструментом залякування, оскільки в нього (Путіна) не залишилося інших засобів впливу".

Експерти теж сумніваються, що Росія здатна застосувати ядерну зброю. Олег Жданов припустив, що, якщо країна-агресор і спробує завдати удару, по ній завдадуть удару на випередження.

Слід зазначити, що репутацію Росії як "ядерної держави" підмочили невдалі пуски носія ядерної БЧ "Сармата". Ракета вибухнула не під час її пуску, а в шахті, залишивши величезний кратер і зруйнувавши частину випробувального майданчика.

Ядерний шантаж Кремля 29 лютого 2024 року президент країни-агресора РФ Володимир Путін під час звернення до російських Федеральних зборів продовжив лякати світ ядерною зброєю, стверджуючи, що їхні ядерні сили в повній готовності. Путін також оголосив про розробку нових озброєнь, таких як крилаті ракети "Буревісник" і система "Посейдон". Також Путін погрожував країнам Заходу ракетним ударом у відповідь на їхній план розміщення військ в Україні. Він підкреслив, що Росія також має зброю, яка може вражати цілі на території Заходу, включно з ядерною. Ця загроза стала відповіддю на заяву президента Франції про можливе розміщення західних військ в Україні. Своєю чергою лідер Франції Еммануель Макрон відповів на ядерні погрози Путіна, заявивши, що "недоречно погрожувати" французам, коли в них є ядерна зброя. Тим часом заступник генсека НАТО Мірча Джоане вважає, що ядерні погрози російського диктатора Путіна базуються на психологічному залякуванні, а не на конкретних планах.

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